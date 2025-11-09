SITUACIJA JE OZBILJNA: Grad pred kolapsom – nivo vode je ispod tri odsto (FOTO)

NIVO vode u rezervoarima brana koji snabdevaju severoistočni iranski grad Mašhad pala je ispod tri odsto jer zemlja pati od ozbiljne nestašice vode.

Foto: Printskrin Iks/@laignel_pierre

- Zalihe vode u branama Mašhada sada su pale na manje od 3 odsto, rekao je za novinsku agenciju ISNA Hosein Esmaeilian, glavni izvršni direktor kompanije za vodu u drugom najvećem iranskom gradu po broju stanovnika.

🔶️ Water crisis in Iran:

Following reports of extremely low water levels in Tehran, the authorities in Mashhad - the country’s second-largest city - have also announced that the city’s water reservoirs have dropped below 3% capacity. pic.twitter.com/uTw64zhyhD — Monika (@Monika_is_His) November 9, 2025

- Trenutna situacija pokazuje da upravljanje korišćenjem vode više nije samo preporuka, postala je obaveza - kazao je.

Mašhad, dom za oko četiri miliona ljudi i najsvetiji iranski grad, oslanja se na četiri brane za snabdevanje vodom. Esmaeilian je rekao da je potrošnja u gradu dosegla oko "8000 litara u sekundi, od čega se oko 1000 do 1500 litara u sekundi dovodi iz brana".

Vlasti u Teheranu upozorile su tokom vikenda na moguće postepene prekide snabdevanja vodom u glavnom gradu usred onoga što zvaničnici nazivaju najgorom sušom poslednjih decenija. Iranski predsednik Masud Pezeškijan upozorio je da bi se bez kiše pre zime čak i Teheran mogao suočiti s evakuacijom.

Téhéran is on the brink: months without rain, empty reservoirs, and a city of 10M facing evacuation. The climate crisis isn’t coming — it’s here. Water scarcity is the new global emergency. #ClimateCrisis #WaterScarcity #Tehran https://t.co/zPO9oOg8yP pic.twitter.com/7lehSVASYB — Pierre LAIGNEL (@laignel_pierre) November 9, 2025

U glavnom gradu, pet glavnih brana koje snabdevaju pitkom vodom nalaze se na "kritičnim" nivoima, jedna je prazna, a druga na manje od 8 odsto kapaciteta, kažu zvaničnici.

- Ako ljudi mogu da smanje potrošnju za 20%, čini se mogućim upravljati situacijom bez prekida snabdevanja vodom - rekao je Esmaeilian, upozoravajući da bi se oni s najvećom potrošnjom prvi mogli suočiti s prekidima snabdevanja.

Širom zemlje, 19 velikih brana – oko 10% akumulacija u zemlji – zapravo je presušilo, rekao je krajem oktobra Abasali Kejkhei iz Iranske kompanije za upravljanje vodnim resursima, prema novinskoj agenciji Mehr.

Vodena kriza u Iranu usledila je nakon višemesečne suše širom zemlje. Tokom leta, vlasti su u Teheranu najavile državne praznike kako bi smanjile potrošnju vode i energije jer se glavni grad suočavao s gotovo svakodnevnim nestancima struje tokom toplotnog talasa.

U nedelju su lokalne novine napale ono što su opisale kao politizaciju donošenja odluka o okolini zbog vodne krize. Reformističke novine Etemad navele su imenovanje "nekvalificikovanih menadžera... u ključnim institucijama" kao glavni uzrok krize.

Shargh, još jedan reformistički dnevnik, rekao je: "Klima se žrtvuje zbog politike".

(Klix.ba)

