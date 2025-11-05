NJUJORK DOBIO NOVOG GRADONAČELNIKA: Trijumfovao Zohran Mamdani, pa se obratio Trampu ovim rečima

DEMOKRATA Zohran Mamdani, koji je sebe opisao kao "najgoru noćnu moru predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa" pobedio je na izborima za gradonačelnika Njujorka.

Foto: Tanjug Ap

Mamdani (34) će biti prvi musliman, prvi Južnoazijac i najmlađa osoba u proteklom veku koja je izabrana za gradonačelnika Njujorka. Zakletvu će položiti na Novu godinu, piše En-Bi-Si (NBC) njuz.

- Budućnost je u našim rukama, prijatelji moji, srušili smo političku dinastiju - rekao je Mamdani pred publikom u Bruklinu. U pobedničkom govoru Mamdani je poručio da su građani Njujorka "izdali mandat za promenu" i "grad koji mogu sebi da priušte".

Obratio se i predsedniku Donaldu Trampu rečima: "Donalde Trampe, pošto znam da gledaš - imam četiri reči za tebe: Pojačaj zvuk".

- Njujork će ostati grad imigranata, grad koji su izgradili imigranti, koji pokreću imigranti - i od večeras, predvođen imigrantom - naglasio je Mamdani, uz poruku da će nova gradska administracija "ispuniti visoka očekivanja".

Foto: Tanjug Ap

Prema podacima Izborne komisije Njujorka, izlaznost je bila rekordna - više od dva miliona stanovnika izašlo je na izbore, a pet puta više građana glasalo je prevremeno. Nakon objave o Mamdanijevoj pobedi, Endru Kuomo priznao je poraz i čestitao novom gradonačelniku, pozvavši građane da podrže tranziciju vlasti.

Republikanski kandidat Kertis Sliva takođe je čestitao, uz poruku da će njegova koalicija "budno pratiti" novu administraciju.

Tokom kampanje, Mamdani je promovisao programe pristupačnog stanovanja, univerzalne brige o deci i besplatnog javnog prevoza, uz predlog povećanja poreza od dva odsto za građane koji zarađuju više od milion dolara godišnje.

Njegova kampanja bila je meta islamofobičnih napada, za koje je optužio Kuoma i potpredsednika SAD Džej Di Vensa. Tramp ga je nazvao "komunističkim ludakom" i zapretio obustavom federalnog finansiranja Njujorka ako Mamdani pobedi.

Foto: Tanjug Ap

Uprkos tome, Mamdani je istakao da "nada ostaje živa", poručivši: "Pobedili smo zato što su Njujorčani poverovali da nemoguće može da postane moguće".

U drugim izbornim trkama, demokratski kandidat Abigejl Spanberger pobedila je republikanku Vinsom Erl-Sirs i postala prva žena guvernerka Virdžinije. U Nju Džerziju, demokratska poslanica Majki Šeril pobedila je kandidata Džeka Čatarelija, koga je podržao Tramp.