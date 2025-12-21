3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA NEDELjU
13.00 Fiorentina U20 - Kaljari U20 UG 3+ (1,83)
15.00 Stouk siti U21 - Derbi U21 UG 3+ (1,35)
16.15 Viljareal - Barselona UG 3+ (1,31)
Ukupna kvota: 5,08
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju
21. 12. 2025. u 07:20
ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera
21. 12. 2025. u 08:20
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
21. 12. 2025. u 07:00
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
21. 12. 2025. u 08:00
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!
Život stvarno piše drame...
17. 12. 2025. u 19:20
BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!
Najnovije vesti iz Nemačke liče na nedavne iz Italije.
17. 12. 2025. u 14:15
Komentari (0)