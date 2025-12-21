Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

21. 12. 2025. u 08:40

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Profimedia

3+ TIKET ZA NEDELjU

13.00 Fiorentina U20 - Kaljari U20 UG 3+ (1,83)

14.30 Fejenord - Tvente UG 3+ (1,57)
15.00 Stouk siti U21 - Derbi U21 UG 3+ (1,35)
16.15 Viljareal - Barselona UG 3+ (1,31)

 Ukupna kvota: 5,08

 

