ZABRANJENO IM DA NAPUSTE POZICIJE: 13 ukrajinskih vojnika predalo se ruskim snagama u Sumskoj oblasti
TRINAEST ukrajinskih vojnika iz 119. odvojene brigade teritorijalne odbrane predalo se ruskim snagama u Sumskoj oblasti Ukrajine, saopštile su danas ruske bezbednosne službe.
Komandant čete je bio sa njima, navodi se u saopštenju ruskih snaga bezbednosti, prenosi Tass.
- Tokom napredovanja naših trupa u oblasti Viskoji na sumskom pravcu, neprijatelj je pretrpeo značajne gubitke, a 13 vojnika 119. odvojene brigade teritorijalne odbrane Oružanih snaga Ukrajine, uključujući komandira čete, predalo se u zarobljeništvo - naveo je izvor za rusku agenciju.
Izvor je dodao da je ukrajinska komanda zabranila vojnicima da napuste svoje pozicije, preteći im uništenjem dronovima, zbog čega su doneli odluku da se predaju.
(Tanjug)
