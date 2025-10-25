SKLOPLJEN VELIKI POSAO: Ukrajina i Britanija će zajednički proizvoditi dronove presretače
MINISTARSTVA odbrane Ukrajine i Velike Britanije postigla su dogovor da dve zemlje zajednički proizvedu hiljadu dronova presretača "Oktopod-100", izjavio je danas sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Rustem Umerov.
"Ukrajina prelazi na novi nivo odbrambenog partnerstva sa Velikom Britanijom. U Londonu su, u okviru programa 'Gradimo sa Ukrajinom', potpisani sporazumi između ministarstava odbrane dve zemlje o zajedničkoj proizvodnji hiljadu dronova-presretača 'Oktopod-100'", rekao je Umerov u objavi na Fejsbuku, prenosi Ukrinform.
Prema njegovim rečima, to će biti prvi ukrajinski borbeni dron koji se masovno proizvodi u jednoj zemlji NATO.
(Tanjug)
