VRTOGLAVIH 130 MILIONA! Pentagon prihvatio anonimnu donaciju za plate

PENTAGON je danas saopštio da je prihvatio anonimnu donaciju od 130 miliona dolara za isplatu američkih vojnika tokom blokade finansiranja vlade SAD.

U saopštenju glavnog portparola Pentagona Šona Parnela navodi se da je ministarstvo odbrane SAD u četvrtak „prihvatilo anonimnu donaciju od 130 miliona dolara u skladu sa svojim opštim ovlašćenjem za prihvatanje poklona“.

Donacija je data pod uslovom da se koristi za nadoknadu troškova plata i beneficija pripadnika vojske, prenose američki mediji. Oko dva miliona pripadnika američke vojske u riziku je da ostane bez plate ako se blokada finansiranja državnih institucija produži.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je ranije da je jedan bogati privatni donator obezbedio 130 miliona dolara američkoj vladi radi pokrivanja mogućih manjkova u isplati vojnih plata zbog tekuće blokade vlade.

Govoreći na događaju u Beloj kući, Tramp je pohvalio donatora kao patriotu i prijatelja, ali je odbio da otkrije njegov identitet.

Tramp je ranije potpisao izvršnu naredbu kojom se Pentagonu dozvoljava da prenameni neiskorišćena sredstva za istraživanje u svrhu isplate vojnih plata.

Predsednik Predstavničkog doma Majk Džonson ocenio je da je to privremeno rešenje i upozorio da bi vojnici uskoro mogli da ostanu bez plata ako Kongres ne usvoji budžet.



