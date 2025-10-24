90 SEKUNDI PAKLA U HERSONU: Pogledajte kako padaju ruske rakete, dim prekrio ceo grad (VIDEO)

RUSKE snage su u petak, 24. oktobra, izvele napad vođenim vazdušnim bombama (KAB) na Industrijski okrug u Harkovu, pri čemu je više civila povređeno, a infrastruktura ozbiljno oštećena. Istog jutra, u Hersonu, rusko granatiranje ubilo je dve osobe i povredilo najmanje 19, među kojima su troje dece, javlja Kijev post.

Foto: Printksrin Iks

Gradonačelnik Harkova Igor Terehov saopštio je na Telegramu da su dve vođene bombe pogodile industrijsku zonu, dok su vatrogasci i spasilačke ekipe odmah izašle na lice mesta.

Kasnije je guverner Harkovske oblasti Oleg Sinegubov izvestio da je ukupno izvedeno najmanje četiri napada, a potom je broj potvrđenih udara porastao na pet.

Jedan od udara pogodio je autobazu, uništivši više od 20 vozila, dok je drugi pogodio građansko preduzeće.

Prema prvim podacima, troje ljudi je povređeno, od kojih je jedna osoba hospitalizovana. Požar na mestu udara je i dalje trajao tokom dana.

Kasnije je broj povređenih porastao na šest, a među njima se nalazi i žena stara 69 godina, koja je pretrpela akutnu stresnu reakciju. Medicinske ekipe su bile na terenu i ukazivale pomoć.

Prema naknadnim informacijama gradonačelnika Terehova, udarni talas oštetio je i dve stambene zgrade, polomljeni su prozori, a ukupni broj povređenih dostigao je devet.

Dva poginula i 21 povređeni u ruskom granatiranju Hersona

Prema rečima regionalnog guvernera Aleksandra Prokudina, ruske snage su oko 7:30 ujutru napale Korabelni okrug grada. Jedna žena je poginula kada je granata pogodila minibus, dok se identitet druge žrtve utvrđuje.

Russians have published footage of their crime against humanity – they are firing rocket artillery indiscriminately directly at Kherson to harm civilians. Since this morning, russians have killed three women.



These terrorists can only be stopped by power.

The time for… pic.twitter.com/6VkCSfy63N — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 24, 2025

Prema podacima Hersonske regionalne vojne administracije (OVA), povređena deca stara 15, 16 i 17 godina zadobila su potrese mozga i rane od gelera i nalaze se na lečenju.

Kasnije je Državna služba za vanredne situacije (DSNS) saopštila da je ukupan broj povređenih u jutarnjem granatiranju porastao na 21.

Masovan noćni napad dronovima

Ovi napadi usledili su nakon masovnog noćnog napada dronovima na više regiona Ukrajine, tokom kojeg je došlo do poremećaja železničkog saobraćaja.

Russia is trying to level the whole of Kherson right now, PLEASE fucking help them, indiscriminate bombing of the entire city, with 300 THOUSAND residents. ❗️❗️❗️❗️ pic.twitter.com/0wP0yKqREO — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) October 24, 2025

U Hersonu, dron tipa „Šahed“ pogodio je visoku stambenu zgradu u Dnjiprovskom okrugu, ranivši 80-godišnju ženu i 52-godišnjeg muškarca, nakon čega je izbio požar, saopštila je regionalna uprava.

U Kirovogradskoj oblasti, ruski dronovi su izazvali više požara i oštetili železničku infrastrukturu, ali nije bilo žrtava. Ukrajinske železnice (Ukrzaliznytsia) saopštile su da su četiri voza kasnila više od dva sata, ali je saobraćaj ubrzo normalizovan. Poremećaji su zabeleženi i u Harkovskoj i Sumskoj oblasti.

128 dronova u napadu, 72 oborena

Prema podacima ukrajinskog vazduhoplovstva, Rusija je tokom noći lansirala 128 udarnih dronova, od kojih je oko 90 bilo tipa „Šahed“, napadajući sa više pravaca.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila ili neutralisala je 72 letelice, ali je najmanje 47 pogodilo mete u deset regiona Ukrajine.