OGLASIO SE ALON OHEL: Srpski državljanin poslao snažnu poruku nakon izlaska na slobodu

13. 10. 2025. u 17:51

IZRAELSKO-srpski državljanin Alon Ohel, muzičar koga je danas zajedno sa ostalim taocima oslobodila palestinska militantna grupa Hamas, napisao je danas u svojoj prvoj poruci javnosti da je "pesma njegova snaga i kraj njegovoj patnji".

Foto: Profimedia

"Moja pesma je moj povetarac, moj otvoreni prozor, moja snaga, smeh i suze, kraj mojoj patnji. Kod kuće sam", napisao je Ohel na tabli dok se nalazio u helikopteru na putu ka bolnici u Izraelu, a koja se vidi na fotografiji koju su objavile Izraelske odbrambene snage (IDF).

Ohela je iz Pojasa Gaze, nakon oslobađanja, najpre preuzeo Crveni krst, a potom je zajedno sa ostalim taocima predat IDF-u, koji ga je helikopterom sa njegovom porodicom prevezao u bolnicu u Izraelu.

Alon je fotografisan kako sedi nasmejan u helikopteru, između majke i oca, a u rukama drži tablu na kojoj je napisao svoju prvu poruku nakon puštanja na slobodu.

On je prisustvovao muzičkom festivalu Nova 7. oktobra 2023. godine kada su pripadnici Hamasa upali u na jug Izraela i oteli njega i još 250 taoca.
 

(Tanjug)

