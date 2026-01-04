Svet

ZAJEDNIČKI NAPAD: Britanci i Francuzi izveli akciju bombardovanja

K. Despotović

04. 01. 2026. u 10:08

BRITANSKE i francuske vazduhoplovne snage izvele su sinoć zajedničku operaciju bombardovanja osumnjičenog podzemnog skladišta oružja koje je ranije koristila grupa Islamska država u Siriji, saopštilo je britansko Ministarstvo odbrane.

Foto: Printscreen/Tviter/John Healey

Vazdušne patrole se nastavljaju

Zapadni avioni sprovode patrole kako bi zaustavili ponovni uspon islamističke militantne grupe koja je vladala delovima Sirije do 2019. godine.

Obaveštajna analiza je identifikovala podzemni objekat za koji se veruje da je korišćen za skladištenje oružja i eksploziva u planinama severno od Palmire, saopštila je Velika Britanija.

Detalji napada

- Naši avioni su koristili vođene bombe Paveway IV da bi ciljali niz pristupnih tunela do objekta, iako je detaljna procena sada u toku, početni pokazatelji su da je meta uspešno napadnuta - saopštilo je britansko Ministarstvo odbrane.

Velika Britanija je saopštila da je područje pre napada bilo „slobodno od civilnog stanovništva“ i da su se svi njeni avioni bezbedno vratili.

- Ova akcija pokazuje našu odlučnost da stojimo rame uz rame sa našim saveznicima kako bismo iskorenili svaki ponovni uspon Islamske države i njenih opasnih i nasilnih ideologija na Bliskom istoku - rekao je Hili.

Velika Britanija je saopštila da je koristila borbene avione Typhoon FGR4 za bombardovanje mete, uz podršku tankera za dopunu goriva Voyager-a.

