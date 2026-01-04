ZAJEDNIČKI NAPAD: Britanci i Francuzi izveli akciju bombardovanja
BRITANSKE i francuske vazduhoplovne snage izvele su sinoć zajedničku operaciju bombardovanja osumnjičenog podzemnog skladišta oružja koje je ranije koristila grupa Islamska država u Siriji, saopštilo je britansko Ministarstvo odbrane.
Vazdušne patrole se nastavljaju
Zapadni avioni sprovode patrole kako bi zaustavili ponovni uspon islamističke militantne grupe koja je vladala delovima Sirije do 2019. godine.
Obaveštajna analiza je identifikovala podzemni objekat za koji se veruje da je korišćen za skladištenje oružja i eksploziva u planinama severno od Palmire, saopštila je Velika Britanija.
Detalji napada
- Naši avioni su koristili vođene bombe Paveway IV da bi ciljali niz pristupnih tunela do objekta, iako je detaljna procena sada u toku, početni pokazatelji su da je meta uspešno napadnuta - saopštilo je britansko Ministarstvo odbrane.
Velika Britanija je saopštila da je područje pre napada bilo „slobodno od civilnog stanovništva“ i da su se svi njeni avioni bezbedno vratili.
- Ova akcija pokazuje našu odlučnost da stojimo rame uz rame sa našim saveznicima kako bismo iskorenili svaki ponovni uspon Islamske države i njenih opasnih i nasilnih ideologija na Bliskom istoku - rekao je Hili.
Velika Britanija je saopštila da je koristila borbene avione Typhoon FGR4 za bombardovanje mete, uz podršku tankera za dopunu goriva Voyager-a.
(Indeks)
BONUS VIDEO:
Božićno seoce ispred Skupštine Srbije
Preporučujemo
MADURO KAO RATNI PLEN DONALDA TRAMPA Dan posle otmice predsednika Venecuele: Potpuno paralisan izvoz nafte iz Venecuele
04. 01. 2026. u 09:55 >> 11:09
MADURO U DECEMBRU ODBIO TRAMPOV ULTIMATUM: Evo gde mu je nuđeno da pobegne
04. 01. 2026. u 10:20
OŠTRA REAKCIJA ITALIJANSKOG LISTA NA IZJAVU FON DER LAJEN O VENECUELI: "Njoj pripada nagrada za najnedostojniju izjavu"
ITALIJANSKI list L’AntiDiplomatico, poznat po kritičkom odnosu prema politici EU i NATO, oštro je reagovao na izjave predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen posle američkih udara na Venecuelu.
04. 01. 2026. u 10:37
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)