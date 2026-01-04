MADURO U DECEMBRU ODBIO TRAMPOV ULTIMATUM: Evo gde mu je nuđeno da pobegne
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro, odbio je ultimatum koji mu je krajem decembra prošle godine postavio predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, zahtevajući da podnese ostavku, napusti zemlju i ode u egzil u Tursku, objavio je Njujork tajms, pozivajući se na izvore iz američke i venecuelanske vlade.
Prema tom izvoru, američki zvaničnici su tada već identifikovali potpredsednicu Venecuele, Delsi Rodrigez, kao potencijalnu privremenu zamenu za Madura.
Izvori su naveli da američka administracija veruje da bi Rodrigez mogla da zaštiti i podrži buduće američke investicije u energetski sektor Venecuele, a njeni upravljački kapaciteti se smatraju prihvatljivijim za SAD nego Madurovi.
Maduro i njegova supruga Silija Flores trenutno se nalaze u Pritvorskom centru u Njujorku, nakon što su uhapšeni tokom američke vojne operacije u Karakasu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Božićno seoce ispred Skupštine Srbije
Preporučujemo
MADURO KAO RATNI PLEN DONALDA TRAMPA Dan posle otmice predsednika Venecuele: Potpuno paralisan izvoz nafte iz Venecuele
04. 01. 2026. u 09:55 >> 11:09
OŠTRA REAKCIJA ITALIJANSKOG LISTA NA IZJAVU FON DER LAJEN O VENECUELI: "Njoj pripada nagrada za najnedostojniju izjavu"
ITALIJANSKI list L’AntiDiplomatico, poznat po kritičkom odnosu prema politici EU i NATO, oštro je reagovao na izjave predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen posle američkih udara na Venecuelu.
04. 01. 2026. u 10:37
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)