MADURO U DECEMBRU ODBIO TRAMPOV ULTIMATUM: Evo gde mu je nuđeno da pobegne

PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro, odbio je ultimatum koji mu je krajem decembra prošle godine postavio predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, zahtevajući da podnese ostavku, napusti zemlju i ode u egzil u Tursku, objavio je Njujork tajms, pozivajući se na izvore iz američke i venecuelanske vlade.

Foto: Profimedia/AFP PHOTO THOMAS COEX

Prema tom izvoru, američki zvaničnici su tada već identifikovali potpredsednicu Venecuele, Delsi Rodrigez, kao potencijalnu privremenu zamenu za Madura.

Izvori su naveli da američka administracija veruje da bi Rodrigez mogla da zaštiti i podrži buduće američke investicije u energetski sektor Venecuele, a njeni upravljački kapaciteti se smatraju prihvatljivijim za SAD nego Madurovi.

Maduro i njegova supruga Silija Flores trenutno se nalaze u Pritvorskom centru u Njujorku, nakon što su uhapšeni tokom američke vojne operacije u Karakasu.

(Tanjug)

