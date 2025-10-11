Svet

KIM DŽONG UN IZNEO DEFINITIVAN STAV O UKRAJINI: Evo da li se promenio

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

11. 10. 2025. u 09:59

STAV Pjongjanga po pitanju Ukrajine ostaje jasan i dosledan, a Severna Koreja će uvek podržavati napore Rusije da se pozabavi korenskim uzrocima ove krize i zaštiti svoj suverenitet, izjavio je severnokorejski lider Kim Džong Un.

КИМ ЏОНГ УН ИЗНЕО ДЕФИНИТИВАН СТАВ О УКРАЈИНИ: Ево да ли се променио

Foto: Profimedia

"Po pitanju Ukrajine, stav Demokratske Narodne Republike Koreje, kao saveznika Rusije, ostaje jasan i dosledan. U skladu sa duhom zaključenog sporazuma, uvek ćemo snažno da podržavamo stav ruske vlade i naroda, koji su posvećeni otklanjanju korenskih uzroka ukrajinske krize i zaštiti njenog suvereniteta, bezbednosnih interesa i teritorijalnog integriteta", naglasio je Kim Džong Un na sastanku sa zamenikom predsednika Saveta bezbednosti Rusije i predsednikom stranke Jedinstvena Rusija Dmitrijem Medvedevim u Pjongjangu, prenosi RIA Novosti.

Medvedev je doputovao u Pjongjang kao šef ruske delegacije povodom obeležavanja 80. godišnjice osnivanja Radničke partije Koreje. 

Severnokorejska agencija KCNA objavila je da je Kim Džong Un toplo dočekao Dmitrija Medvedeva i vodio drugarski i prijateljski razgovor sa njim.

Tokom razgovora, on je pozdravio posetu Medvedeva Pjongjangu, ističući da je dolazak delegacije Jedinstvene Rusije izraz čvrste podrške i solidarnosti ruske stranke i naroda za "pravednu i veliku stvar Radničke partije Koreje i naroda DNRK".

Izjavio je da je sastanak "značajan trenutak za dalje proširenje i razvoj korejsko-ruskih odnosa u snažno, sveobuhvatno strateško partnerstvo i savez", prenosi RIA Novosti.

Severnokorejski lider je istakao važnu ulogu vladajućih partija dve zemlje u jačanju političke saradnje i stvaranju povoljne atmosfere za dalji razvoj bilateralnih veza. 
Izrazio je nadu u "jačanje saradnje i nastavak bliskih multilateralnih kontakata, kao i razmenu između stranaka radi zaštite nacionalnih interesa i koristi naroda obe zemlje".

Dmitrij Medvedev je izrazio zadovoljstvo posetom Pjongjangu povodom godišnjice osnivanja Radničke partije Koreje, nazvavši taj događaj "važnom prekretnicom u istoriji korejskog naroda". 

Takođe je naglasio da hrabrost i posvećenost korejskih vojnika koji su učestvovali u oslobođenju ruske Kurske oblasti "svedoče o snazi bratskih veza između dve zemlje i neuništivosti savezničkih odnosa iskovanih u krvi".

Šef Jedinstvene Rusije izrazio je spremnost da "aktivno promoviše dalje jačanje saradnje između stranaka i zemalja".

Prema izveštaju agencije, strane su razgovarale o mogućnostima za intenziviranje kontakata i saradnje između Radničke partije Koreje i stranke Jedinstvena Rusija, i razmenile mišljenja o međunarodnim i regionalnim pitanjima od obostranog interesa.

Na kraju sastanka, Kim Džong Un je još jednom preneo najlepše želje ruskom rukovodstvu. 

"Drug Kim Džong Un je zamolio da se njegovi topli pozdravi prenesu uvaženom predsedniku Ruske Federacije, drugu Vladimiru Vladimiroviču Putinu, rukovodstvu i članovima stranke Jedinstvena Rusija i bratskom ruskom narodu. Poželeo je rukovodstvu stranke još veći uspeh u radu na zaštiti suvereniteta, bezbednosnih interesa i teritorijalnog integriteta države i izgradnji snažne Rusije", objavila je KCNA.

Nakon razgovora, Kim Džong Un je priredio večeru u čast Dmitrija Medvedeva i drugih članova ruske delegacije.
 

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MELONI: Italijanska levica je veći fundamentalista od Hamasa
Svet

0 1

MELONI: Italijanska levica je veći fundamentalista od Hamasa

NA trgu u Firenci italijanska premijerka, zajedno sa liderima desnice, učestvovala je na skupu podrške kandidata desnice za nedeljne administrativne izbore, gde je u obraćanju uporedila italijansku levicu sa Hamasom, tvrdeći da je veći fundamentalista od Hamasa, optužujući svoje protivnike da su „zarobljenici ideološkog radikalizma i da više ne znaju kako da se zasitite i zadovolje, to ih sprečava da racionalno i odgovorno razmišljaju“.

11. 10. 2025. u 11:14

Politika
Tenis
Fudbal
DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENJE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć

DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENjE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć