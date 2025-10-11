KIM DŽONG UN IZNEO DEFINITIVAN STAV O UKRAJINI: Evo da li se promenio

STAV Pjongjanga po pitanju Ukrajine ostaje jasan i dosledan, a Severna Koreja će uvek podržavati napore Rusije da se pozabavi korenskim uzrocima ove krize i zaštiti svoj suverenitet, izjavio je severnokorejski lider Kim Džong Un.

Foto: Profimedia

"Po pitanju Ukrajine, stav Demokratske Narodne Republike Koreje, kao saveznika Rusije, ostaje jasan i dosledan. U skladu sa duhom zaključenog sporazuma, uvek ćemo snažno da podržavamo stav ruske vlade i naroda, koji su posvećeni otklanjanju korenskih uzroka ukrajinske krize i zaštiti njenog suvereniteta, bezbednosnih interesa i teritorijalnog integriteta", naglasio je Kim Džong Un na sastanku sa zamenikom predsednika Saveta bezbednosti Rusije i predsednikom stranke Jedinstvena Rusija Dmitrijem Medvedevim u Pjongjangu, prenosi RIA Novosti.

Medvedev je doputovao u Pjongjang kao šef ruske delegacije povodom obeležavanja 80. godišnjice osnivanja Radničke partije Koreje.

Severnokorejska agencija KCNA objavila je da je Kim Džong Un toplo dočekao Dmitrija Medvedeva i vodio drugarski i prijateljski razgovor sa njim.

Tokom razgovora, on je pozdravio posetu Medvedeva Pjongjangu, ističući da je dolazak delegacije Jedinstvene Rusije izraz čvrste podrške i solidarnosti ruske stranke i naroda za "pravednu i veliku stvar Radničke partije Koreje i naroda DNRK".

Izjavio je da je sastanak "značajan trenutak za dalje proširenje i razvoj korejsko-ruskih odnosa u snažno, sveobuhvatno strateško partnerstvo i savez", prenosi RIA Novosti.

Severnokorejski lider je istakao važnu ulogu vladajućih partija dve zemlje u jačanju političke saradnje i stvaranju povoljne atmosfere za dalji razvoj bilateralnih veza.

Izrazio je nadu u "jačanje saradnje i nastavak bliskih multilateralnih kontakata, kao i razmenu između stranaka radi zaštite nacionalnih interesa i koristi naroda obe zemlje".

Dmitrij Medvedev je izrazio zadovoljstvo posetom Pjongjangu povodom godišnjice osnivanja Radničke partije Koreje, nazvavši taj događaj "važnom prekretnicom u istoriji korejskog naroda".

Takođe je naglasio da hrabrost i posvećenost korejskih vojnika koji su učestvovali u oslobođenju ruske Kurske oblasti "svedoče o snazi bratskih veza između dve zemlje i neuništivosti savezničkih odnosa iskovanih u krvi".

Šef Jedinstvene Rusije izrazio je spremnost da "aktivno promoviše dalje jačanje saradnje između stranaka i zemalja".

Prema izveštaju agencije, strane su razgovarale o mogućnostima za intenziviranje kontakata i saradnje između Radničke partije Koreje i stranke Jedinstvena Rusija, i razmenile mišljenja o međunarodnim i regionalnim pitanjima od obostranog interesa.



"Drug Kim Džong Un je zamolio da se njegovi topli pozdravi prenesu uvaženom predsedniku Ruske Federacije, drugu Vladimiru Vladimiroviču Putinu, rukovodstvu i članovima stranke Jedinstvena Rusija i bratskom ruskom narodu. Poželeo je rukovodstvu stranke još veći uspeh u radu na zaštiti suvereniteta, bezbednosnih interesa i teritorijalnog integriteta države i izgradnji snažne Rusije", objavila je KCNA.

Nakon razgovora, Kim Džong Un je priredio večeru u čast Dmitrija Medvedeva i drugih članova ruske delegacije.



(Tanjug)