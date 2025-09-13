"TO JE UŽASNO, DUBOKA RANA ZA DEMOKRATIJU" Đorđa Meloni komentarisala ubistvo Kirka: Političko nasilje je postalo realnost!
ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni izjavila je, komentarišući ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka, da su mržnja i političko nasilje postali realnost, prenose danas italijanski mediji.
- Ja dolazim iz političke zajednice koja je često optuživana za širenje mržnje - ukazala je Meloni, dodajući da takve optužbe upućuju isti oni koji se raduju i opravdavaju "namerno ubistvo jednog mladog čoveka koji je kriv samo zato što je hrabro branio svoje ideje", prenela je agencija Ansa.
U govoru na skupu partije Unija demohrišćana (UDC) u Rimu, ona je istakla da želi da demonstrira kako politika može da bude autoritativna i kredibilna, kao i da može da bude vođena s ljubavlju prema naciji i svom narodu.
Italijanska premijerka prethodno je nazvala ubistvo Kirka “užasnim”, dodajući da je to duboka rana za demokratiju i one koji veruju u slobodu, podsetila je Ansa.
Kirk, aktivista i suosnivač organizacije "Turning Point USA", pre tri dana je podlegao povredama zadobijenim kada je na njega izvršen atentat tokom govora pred studentima na Univerzitetu Juta Veli.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
🏆ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja📚
Preporučujemo
UBISTVO PRIZNAO OCU - PORODICA GA PRIJAVILA POLICIJI: Ko je Tajler Robinson (22) - atentator kriv za smrt Čarlija Kirka? (FOTO)
13. 09. 2025. u 11:36 >> 12:03
VUČIĆ OTKRIO NEPOZNATE INFORMACIJE O ČARLIJU KIRKU: Predsednik saopštio šta se sve dešava u Srbiji i svetu
12. 09. 2025. u 21:10 >> 23:54
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)