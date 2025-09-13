"TO JE UŽASNO, DUBOKA RANA ZA DEMOKRATIJU" Đorđa Meloni komentarisala ubistvo Kirka: Političko nasilje je postalo realnost!

ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni izjavila je, komentarišući ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka, da su mržnja i političko nasilje postali realnost, prenose danas italijanski mediji.

Foto Tanjug/AP/Gregorio Borgia

- Ja dolazim iz političke zajednice koja je često optuživana za širenje mržnje - ukazala je Meloni, dodajući da takve optužbe upućuju isti oni koji se raduju i opravdavaju "namerno ubistvo jednog mladog čoveka koji je kriv samo zato što je hrabro branio svoje ideje", prenela je agencija Ansa.

U govoru na skupu partije Unija demohrišćana (UDC) u Rimu, ona je istakla da želi da demonstrira kako politika može da bude autoritativna i kredibilna, kao i da može da bude vođena s ljubavlju prema naciji i svom narodu.

Italijanska premijerka prethodno je nazvala ubistvo Kirka “užasnim”, dodajući da je to duboka rana za demokratiju i one koji veruju u slobodu, podsetila je Ansa.

Kirk, aktivista i suosnivač organizacije "Turning Point USA", pre tri dana je podlegao povredama zadobijenim kada je na njega izvršen atentat tokom govora pred studentima na Univerzitetu Juta Veli.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

🏆ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja📚