NOVI KINESKI TENK, PODVODNI DRONOVI, BALISTIČKA RAKETA... Spektakularna vojna parada u Pekingu - Kina pokazala čime raspolaže (VIDEO)

Peking je priredio spektakularnu vojnu paradu na Trgu Tjenanmen povodom 80 godina od završetka Drugog svetskog rata, šaljući jasnu poruku zapadnim NATO liderima koji sve češće govore o mogućem sukobu sa Kinom.

Foto:Tanjug/AP photo

Posebnu pažnju privukla je strateška interkontinentalna balistička raketa DF-5C, čiji domet pokriva čitavu planetu.

BREAKING 🚨



China unveils new intercontinental missile variant at Victory Parade.



The upgraded missile, featuring enhanced range and capabilities, was showcased as Vladimir Putin and Kim Jong Un observed from the guest seating area. pic.twitter.com/H7Uuzm1f1M — 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 𝗢𝗕𝗦𝗘𝗥𝗩𝗘𝗥 (@IndiaObserverX) September 3, 2025

Na paradi je po prvi put prikazan novi kineski tenk „Tip 100“, dok su u posebnom bloku prošli nosači aviona i tenkova, ratni brodovi, hipersonične rakete i rakete dugog dometa.

China showcases an advanced missile arsenal at Victory Parade.



Xi Jinping leads a display of strategic firepower and modern military capabilities as Vladimir Putin and Kim Jong Un watch from Tiananmen Square. pic.twitter.com/iLmT6qWcBQ — 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 𝗢𝗕𝗦𝗘𝗥𝗩𝗘𝗥 (@IndiaObserverX) September 3, 2025

Publika je videla i stelt dronove i strateške bombardere, što jasno pokazuje spremnost Kine za odbranu svog suvereniteta.

Kineska vojska je demonstrirala šest najsavremenijih PVO sistema, među kojima su HQ-19, HQ-12 i HQ-29.

Novi podvodni dronovi

Na paradi su prvi put prikazana i dva ogromna podvodna drona, dugačka od 18 do 20 metara, sa prečnikom od 1 do 3 metra, što označava ulazak Kine u novu fazu pomorskog ratovanja.

#WATCH | HQ-9C missiles seen in China's Victory Day Parade, in Beijing.



A version of the HQ-9 missile system has been acquired by Pakistan for its defence network. It purportedly saw action as per Pak media in Operation Sindoor, however, failed to protect Pakistani airspace… pic.twitter.com/18LiAGinCb — ANI (@ANI) September 3, 2025

Predstavljene su i YJ-17 protivbrodske rakete, kao i balističke rakete srednjeg dometa opremljene hipersoničnim jedrilicama, prenosi CNN.

Publika je mogla da vidi i napredna sredstva za borbu protiv bespilotnih letelica, kao i celu flotu dronova – od izviđačko-udarnih, preko palubnih helikoptera, do borbenih aviona bez posade. Revolucionarni deo parade činile su robotizovane jedinice – robopsi i udarni bespilotni sistemi, simbolizujući novu eru automatizovanog ratovanja.

🚨 Massive Military Showcase: Witness the sheer scale — China’s Victory Day parade displays an astonishing array of missiles, making it look like the entire PLA arsenal is on parade 🇨🇳 👀 pic.twitter.com/9ZZE1smrTk — Defence Index (@Defence_Index) September 3, 2025

U završnici manifestacije akrobatski ešalon borbenih aviona J-15dh, J-15dt, J-35 i J-15t preleteo je iznad Tjenanmena, ostavljajući obojene tragove, a zatim su u nebo pušteni baloni u plavoj, žutoj, zelenoj i crvenoj boji.

Simbolika, masovnost i prisustvo svetskih lidera

U defileu je učestvovalo više od 10.000 kineskih vojnika, dok je u vazdušnom delu parade letelo preko 100 aviona i helikoptera. Stotine jedinica najmodernije vojne tehnike prošle su centrom Pekinga pred očima više od 50.000 gledalaca i lidera 26 država.

Na tribinama su se našli i predsednik Kine Si Đinping sa suprugom Peng Lijuan, ruski predsednik Vladimir Putin i lider Severne Koreje Kim Džong Un – koji su zajedno stigli na Trg Tjenanmen. Si Đinping je nosio sivo Mao odelo, simbol kineske tradicije i moći, dok je njegova supruga bila u elegantnoj haljini u stilu ćipao sa mandarin kragnom. Ostali gosti mahom su nosili klasična odela, dok se predsednik Indonezije izdvojio crnom „peci“ kapom, tradicionalnim šeširom jugoistočne Azije.

Grad je bio okićen sa čak 230.000 kineskih zastava, dok je u znak mira i prosperiteta u nebo pušteno 80.000 golubova i isto toliko balona. Poseban momenat bio je prelet sedam aviona koji su na nebu ostavili 14 obojenih tragova – simbol 14 godina borbe kineskog naroda protiv japanske okupacije. Golubovi i baloni obeležili su 80 godina od završetka Drugog svetskog rata i poslali poruku o miru i budućem prosperitetu Kine.