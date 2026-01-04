NE MOŽE SE BEZ TRENERA NA GVARDIOLU: Siti je više nego spreman da iskoristi "haos" u redovima "plavaca"

ONO što je i u idealnim okolnostima jedno od najtežih gostovanja u Premijer ligi, za Čelsi dolazi u najgorem mogućem trenutku. Posle raskida saradnje sa Encom Mareskom, „plavci“ bez šefa stručnog štaba gostuju Mančester sitiju (18.30), koji nema pravo na novi kiks u trci za titulu.

Foto: Profimedia

Čelsi na "Etihad" stiže uzdrman, dezorijentisan i bez jasnog pravca. Odluka uprave da se zahvali Encu Mareski stigla je nakon niza slabih rezultata, iako je italijanski stručnjak klubu doneo dva trofeja prošle sezone.

Ipak, samo dve pobede u poslednjih sedam ligaških mečeva i pad forme očigledno su bili kap koja je prelila čašu.

Privremeni trener Kalum Mekfarlan ima nezahvalan zadatak da stabilizuje ekipu pred gostovanje šampionu, protiv koga Čelsi nije slavio još od finala Lige šampiona 2021. godine.

Od tada je Siti vezao 11 mečeva bez poraza protiv londonskog rivala, a "Etihad" se pokazao kao posebno neugodno mesto za goste iz prestonice.

Iako se Mančester siti mučio u remiju bez golova protiv Sanderlenda u prošlom kolu, tim Pepa Gvardiole i dalje deluje znatno sigurnije i organizovanije.

Kiks protiv „crnih mačaka“ omogućio je Arsenalu da se odlepi na vrhu tabele, pa domaćin sada nema prostora za grešku ako želi da ostane u šampionskoj trci.

Siti će ponovo računati na Erlinga Holanda, koji protiv Čelsija tradicionalno igra dobro, dok se Rodri polako vraća u puni ritam.

Ipak, povrede Savinja i Nika Gonzalesa dodatno su skratile rotaciju domaćih, koji već imaju nekoliko važnih izostanaka.

Čelsi, sa druge strane, dolazi bez suspendovanog Mojzesa Kaiseda, što je ogroman udarac za sredinu terena. Uz povrede Kolvila, Lavije i Kukurelje, gosti će morati da se oslone na individualni kvalitet Kola Palmera i eventualni inspirativni momenat, ali to verovatno neće biti dovoljno protiv disciplinovanog i motivisanog Sitija.

NAŠ TIP: 1&2+ (kvota 1,83)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć