POSEBNO NAS ZABRINJAVA NAORUŽAVANJE PRIŠTINE: Vučić nakon sednice Saveta za Nacionalnu bezbednost

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić se na današnjoj sednici Saveta za nacionalnu bezbednost osvrnuo na nekoliko tema, a pomenuo je i stanje u svetu i kako to utiče na našu zemlju.

Ističe da u svetu dominira pravo sile, pravo jačeg.

- Dovoljno je da pogledate kako pojedini predstavnici evropskih institucija reaguju na Venecuelu. Ne smeju da kažu do kraja, jer ne znaju šta će biti sa Grenlandom. Vidite da principa nema. Nas posebno zabrinjava dalje naoružanje Prištine, suprotno Rezoluciji 1244. De fakto je suspendovana od jakih sila i pojedinih regionalnih igrača kao Turska. Ubrzano naoružavaju Prištinu, a posebnu pretnju bezbednosti i teritorijalnom integritetu i suverenitetu predstavlja savez Priština-Tirana-Zagreb i izrada zajedničkih kompleksnih borbenih sistema - kaže Vučić.

On je potom istakao šta je, prema njegovom mišljenju, jedini princip savremene politike "ko je jači taj i tlači".

- Ko je jači taj i tlači. To je jedini princip savremene politike koji postoji, drugi principi ne postoje. Pratimo to sa pažnjom i ne samo da pratimo, već se pripremamo za odbranu od onih koji otvoreno upućuju pretnje našoj zemlji i verujemo da će naša snaga biti dovoljan odvraćajući faktor - zaključio je.