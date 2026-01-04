FENERBAHČE VRAĆA LEGENDU KLUBA! Nando De Kolo ponovo u Istanbulu
KK Fenerbahče uskoro će biti jače za nekada verovatno najboljeg beka Evrolige, Nanda De Koloa.
Kako prenosi "BasketNews", aktuelni šampion Evrolige u principu je postigao dogovor sa 38-godišnjim Francuzom, koji bi uskoro trebalo uskoro da napusti Asvel.
De Kolo će neposredno pred zatvaranje prelaznog roka između ekipa u Evroligi (5. januara) napustiti Asvel i vratiti se u Istanbul, gde je već ostavio dubok trag.
On je dres Fenerbahčea nosio je od 2019. do 2022. godine.
Iskusni bek i ove sezone igra na visokom nivou i bio je najefikasniji igrač Asvela sa prosekom od 13,6 poena, 4,7 asistencija i 17,8 indeks po utakmici.
