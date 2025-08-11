"PUTIN ĆE BITI NA TESTU": Rute o sastanku Trampa i ruskog predsednika
GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da će predstojeći sastanak između predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina pokazati da li je ruski lider ozbiljan u pogledu mira.
- Sledeći petak će biti važan, jer će Putin biti na testu koliko je ozbiljan u pogledu okončanja ovog strašnog rata - rekao je Rute, gostujući u nedelju u emisiji Ej-Bi-Si njuza (ABC News).
Rute je izrazio uverenje da je Tramp "spreman da pritisne ruskog predsednika u vezi sa brutalnim ratom u Ukrajini".
- Verujem da Donald Tramp želi da okonča rat. On želi da okonča strašan gubitak života, ogromnu štetu nanetu infrastrukturi u Ukrajini - rekao je Rute i dodao da Tramp vrši ogroman pritisak na Rusiju, preneo je portal Politiko.
