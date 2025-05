BRISANJE TRAGOVA OPATA PJERA: Novog papu Lava Četrnaestog čeka posao daljeg otvaranja Katoličke crkve

Knjiga o opatu Pjeru, koja je nedavno objavljena u Francuskoj, baca novo svetlo na seksualne i pedofilske probleme koji kroz istoriju prate deo katoličkog klera.

Foto EPA, Profimedija, Arhiv Jugoslavije, Muzej Jugoslavije, Katolički tjednik, Glas Koncila, Arhiv Zagrebačke biskupije, Dokumentacija „Novosti“ i „Borbe“ i Vikipedija...

To bi mogao da bude i šlagvort za hvatanje u koštac s jednom od neprijatnih tema koja čeka novog papu Lava Četrnaestog.

Abe Pjer, kako ga zovu ovde, rođen je 1912. godine i preminuo je 2007, a za života je bio jedna od najomiljenih ličnosti u Francuskoj, obasjan oreolom milosrđa, poštovan gotovo koliko i Majka Tereza u ostatku katoličkog sveta. Pamte se njegova spasavanja jevrejskih porodica tokom Drugog svetskog rata, a posebno je bio poznat po tome što je osnovao međunarodnu humanitarnu organizaciju za solidarnu ekonomsku pomoć ugroženima bez krova nad glavom.

Pravi svetac za života, međutim, krio je od javnosti svoju istinsku stranu. Posle mnogobrojnih glasina vezanih za njegove pedofilske i seksulano-predatorske aktivnosti, upravo je udruženje koje je osnovao zatražilo od nezavisne komisije da ispita ceo slučaj. Njihov zaključak prošle godine izazvao je ogromnu pažnju, posle čega su usledile čak 33 tužbe. Među oštećenima je i žena koja je u vreme napada 1973. imala samo osam godina! Na žalbu se osmelio i muškarac koga je opat Pjer seksualno iskoristio kada je takođe bio maloletnik.

Opatove žrtve bile su stujardese, hotelske sobarice, medicinske sestre, a sve one su bile primorane da najpre slušaju njegovu priču o usamljenosti, pre nego što bi krenuo u napad. Seksualne agresije su se događale kako u Francuskoj, tako i širom sveta. Najpre su prikupljene 24 optužnice, zatim početkom ove godine još 9, ali ih je bilo još, ukupno 57, s tim što određeni broj navoda nije mogao da bude proveren.

Napadi su se odvijali od šezdesetih godina prošlog veka, pa sve do dvehiljaditih, kada je opat Pjer već bio u dubokoj starosti. Istina je ispilivala na svetlo dana tek 2024, čak 17 godina posle njegove smrti. Da skandal bude veći, knjiga koja je izašla sredinom prošlog meseca, otkriva da je Vatikan o svemu bio obavešten praktično još od samog početka.

- Već od jeseni 1955. godine, za tamnu i opasnu stranu opata Pjera znao je ne samo visoki kler u Francuskoj, već je u to bila upućena i Sveta stolica – ističu u svojoj knjizi "Opat pjer, prozvodnja jednog sveca" novinarke Mari Frans Ečegoan i Leticija Šerel.

Ovaj istražvački dokument otkriva da je telo za poštovanje običaja i vere unutar Vatikana pokrenulo proceduru protiv opata Pjera, ali da su je dve godine kasnije ukočili upozoreni francuski nadbiskupi.

Autorke su konsultovale i vatikansku arhivu, gde je pronađen zapisnik o slučaju opata Pjera iz 18. marta 1957. godine u kome je na deset stranica ispisana hronologija njegovih seksualnih napada koja je već tada postojala. Oglasio se tada s optužbama biskup Pol Emil Leže iz Montreala gde je opat Pjer boravio 1955. Američki i kanadski kardinali slali su u to vreme Vatikanu pisma upozorenja na njegovo "nemoralno ponašanje" i tražili da se izbliza prate opatove aktivnosti.

"Opat Pjer je ljubio, grlio, milovao i dodirivao žene koje su se žalile na to“, prenose autorke delove iz arhiva u svojoj knjizi na 416 stranica, iz koje može da se sazna i da je Vatikan potom pozvao psihijatra koji je sveštenika opisao kao „čoveka na ivici mentalnog otuđenja, čije bi stanje moglo da se pogorša". Iz Svete stolice su posle toga kontaktirali opatovog pretpostavljenog, biskupa iz Versaja, traživši od njega da započne proceduru. Protiv svih očekivanja, biskup je umanjio značaj afere i opata Pjera predstavio kao "proroka".

Otkriće novinarki iz lista "La Kroa" i Radio Francuske, igrom slučaja neposredno pred imenovanje novog pape, predstavlja "vruć krompir" za katoličku crkvu. Prethodnik Lava Četrnaestog, papa Franja, u septembru prošle godine isticao je da je Vatikan o svemu bio u toku bar od opatove smrti 2007. godine. Pritisnuta dokazima, emocijama koje su izazvane i prašinom koja se digla u javnosti, francuska Crkva je obećala da će rasvetliti čitav slučaj, i da će se obratiti Vatikanu "u vezi s novim podacima s kojima nisu bili u toku".

- Izneti elementi su ozbiljni i zaslužuju da budu detaljno istraženi, kako bi se razumelo šta se dogodilo i kakvo je bilo ponašanje francuskih biskupa – poručila je tim povodom francuska Crkva.

Sve ovo pokazuje da je Sveta stolica decenijama znala za opasne radnje jednog od najpopularnijih francuskih crkvenih ljudi. Seksualni napadi su senka s kojom katolička crkva mora da se izbori do kraja i to će biti jedan od zadataka novog pape Lava Četrnaestog. Da sve neće ići lako, pokazuje i pisanje "Njujork Tajmsa" da Robert Frensis Prevost, kako se zvao pre nego što je postao poglavar Rimokatoličke crkve, navodno nije podržao žrtve seksualnog zlostavljanja dok je službovao u Peruu. Reč je o žrtvama dvojice sveštenika iz parohije u Čiklaju koja je bila od njegovom nadležnošću. Parohija je međutim to opovrgla, ističući da je novi papa oštećene primio 2022. godine. Istraga je u toku.

Od pape, za koga se ističe da je blizak narodu i podržava siromašne, deo vernika očekuje istu energiju i kada je reč o borbi protiv "tajne" koja nanosi štetu crkvi. Navodi se i da je imao "oprezne" izjave o LGBT populaciji. Tako je pronađeno da je 2012. godine izrazio zabrinutost zbog zapadne kulture koja podržava "verovanje i praksu suprotnu Jevanđelju", govoreći o homoseksualnosti. Put do poptunog otvaranja i rešavanja neraščišćenih pitanja koje je otvorio papa Franja, biće očito i dalje pun izazova.

GITARA I SAKSOFON UMESTO PREDATORA

Tragovi opata Pjera brišu se u Francuskoj. Više gradova preimenovalo je ulice i trgove koji su nosili njegovo ime. Od pre nekoliko dana, izbrisan je i veliki mural koji je s njegovim likom stajao na zidu u normandijskom mestu Estevil, u kome je živeo i gde je sahranjen. Na ovom mestu sada se nalazi umetnički rad na kome su predstavljeni motivi s muzičkim instrumentima.