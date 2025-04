SAT OTKUCAVA RUSIJI Rubio: SAD žele da vide konkretne korake da li Moskva želi ili ne želi mir

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio saopštio je da se ove nedelje sastao sa izaslanikom ruskog predsednika Vladimira Putina i da ga je, kako je naveo, "poslao nazad u Moskvu sa porukom da Rusiji sat otkucava" povodom napretka u mirovnim pregovorima o okončanju rata u Ukrajini.

Foto: Profimedia

-To vreme dolazi i prilično je kratko. SAD žele da vide konkretne korake i u jednom trenutku će biti jasno da li Rusija želi ili ne želi mir, rekao je Rubio novinarima na kraju dvodnevnog sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a u Briselu, prenosi CNN.

On je objasnio da "to nije pretnja" i da je to samo način razmišljanja administracije američkog predsednika Donalda Trampa.

Ukrajinski i evropski lideri su jasno stavili do znanja da veruju da Putin odugovlači, ubeđen da je vreme na njegovoj strani, dok su Tramp i njegov izaslanik Stiv Vitkof, koji se sa Putinom dva puta sastao ove godine, insistirali da Putin zaista želi mirovni sporazum.

Foto Tanjug/AP/Saul Loeb

-Naravno, Rusija želi mir. Pod odgovarajućim uslovima. Pod uslovima Moskve, rekao je visoki zvaničnik NATO na marginama sastanaka u Briselu kojima je prisustvovao Rubio.

Rubio je dva puta putovao u Saudijsku Arabiju u poslednja dva meseca na razgovore sa najvišim ruskim i ukrajinskim zvaničnicima kako bi pokušao da pokrene pregovore o prekidu vatre i konačnom sporazumu o okončanju trogodišnjeg rata.

Putinov izaslanik koji je posetio Vašington Kiril Dmitrijev rekao je za CNN u četvrtak da je nedavno dogovoreno primirje zbog prekida udara na energetsku infrastrukturu u Ukrajini i Rusiji znak uspeha, nazivajući to "prvom deeskalacijom u tri godine".

Visoki zvaničnik NATO-a rekao je za CNN da konkretni uslovi prekida vatre u energetskoj infrastrukturi još nisu jasni i da Rusija i dalje koristi bespilotne letelice kratkog dometa za napad.

-I dalje postoje neslaganja između Ukrajine i Rusije o tome šta je tačno na listi zabranjenih energetskih ciljeva, naveo je neimenovani zvaničnik severnoatlantske alijanse.

Prema njegovim rečima, u širem smislu, nema znakova da su se opšti ciljevi Rusije u Ukrajini promenili, što je, kako je naveo, naglašeno i njihovim delovanjem na bojnom polju i u pregovorima predvođenim SAD.

-Kremlj će i dalje insistirati na tome da je Rusija spremna da razgovara, ali postoji razlika između razgovora i pregovora. I dalje sumnjamo da Putinov tim dolazi za sto sa dobrom namerom, rekao je visoki zvaničnik NATO-a.

U Briselu su ministri spoljnih poslova održali sastanak saveta NATO-Ukrajina kako bi pojačali podršku članica Ukrajini na kojem nije postignut napredak u pogledu obavezivanja SAD na dugoročne bezbednosne garancije za Ukrajinu, što je Trampova administracija do sada odbijala da učini, navodi američki tv kanal.

Rubio se sastao sa ukrajinskim ministrom spoljnih poslova Andrijem Sibihom na marginama sastanka.

Sibiha je rekao da je rekao Rubiju o ruskom kršenju energetskog prekida vatre i optužio Putinov tim da se otežava.

(Tanjug)

