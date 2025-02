ZELENSKI O KRAJU RATA: Sukob može biti okončan 2025. godine, pre toga neće biti izbora jer bi Ukrajina izgubila vojsku

POSTOJI mogućnost da se sukob okonča 2025. godine. Donald Tramp želi brzi završetak rata, rekao je Vladimir Zelenski u intervjuu za britanske ITV News.

Naglasio je da, ako bi znao da SAD i Evropa neće napustiti Ukrajinu i da će dati garancije bezbednosti, on bi „bio spreman za svaki format pregovora“.

I ponovo je poželeo da zapadni partneri Ukrajine „primoraju Putina da okonča rat“. On je istakao da treba uraditi sve da se sukob ponovo ne razbukta.

Istovremeno je jasno stavio do znanja da izbora neće biti dok traje sukob

-Ceo narod je protiv izbora tokom rata. Ako ukinemo vanredno stanje, izgubićemo vojsku. A glasanje bez vojske ne bi bilko pošteno, istakao je on.

Ukrajina bi izgubila vojsku ako bi prekinula ratno stanje zbog izbora

Ukrajinski predsednik je izjavio da bi Ukrajina izgubila svoju vojsku ukoliko bi ratno stanje bilo suspendovano zbog održavanja izbora, a Rusi bi onda to iskoristili.

U intervjuu za britansku TV stanicu ITV Njuz, on je kazao da svi žele da se rat završi i da budu održani izbori, kao i da ih se on ne plaši.

-Dok traje rat, naše stanovništvo je, međutim, protiv izbora jer svi shvataju šta će se dogoditi. Morali bi da ukinemo ili suspendujemo ratno stanje, a ako to uradimo izgubićemo vojsku, rekao je Zelenski, dodajući da bi se Rusi tome obradovali, prenosi ukrajinska Pravda.

Prema njegovim rečima, onda se gubi borbena spremnost, moral i vojska ne može da se održi.

-Ljudi bi se vratili kućama i imali bi svako pravo da se vrate, a čak i kod onih koji to ne bi uradili došlo bi do pada morala... Rusija bi definitivno to iskoristila za kontraofanzivu, upozorio je Zelenski.

On se osvrnuo i na probleme sa glasanjem pripadnika vojske, kao i stanovnika na, kako je kazao, teritorijama koje su okupirali Rusi, ali i miliona Ukrajinaca koji su u inostranstvu.

Prema rečima Zelenskog, ti ljudi ne bi mogli da glasaju, a onda bi Rusija dovela u pitanje legitimitet izbora.

-To je upravo ono što Rusi žele - totalna destabilizacija Ukrajine i zato treba biti vrlo oprezan u vezi pitanja izbora, zaključio je on.

