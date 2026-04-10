IRAN JASNO PODVUKAO: Ovo je uslov za pregovore sa SAD
PORTPAROL iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je danas da vođenje pregovora o okončanju sukoba zavisi od toga da li Sjedinjene Američke Države ispunjavaju obaveze u vezi sa prekidom vatre na svim frontovima, posebno u Libanu.
Bagei je naveo da je prekid vatre u Libanu deo šireg predloga o primirju koji je, prema njegovim rečima, inicirao Pakistan, ističući da bi SAD morale da ispune obaveze kako bi razgovori mogli da se nastave, prenosi Tasnim.
- Zaustavljanje rata u Libanu je sastavni deo sporazuma o prekidu vatre koji je predložio Pakistan, i kako je premijer te zemlje takođe eksplicitno objavio, Sjedinjene Američke Države su posvećene zaustavljanju rata na svim frontovima, uključujući i Liban, a svaka akcija ili stav suprotan ovoj obavezi bio bi ravan nepoštovanju SAD - rekao je on.
Dodao je da se razmatra mogućnost pregovora u Islamabadu, ali da konačan plan i sastav iranske delegacije još nisu utvrđeni.
Bagei je podsetio i na ranije vojne tenzije u regionu, kao i na iranski stav da pregovori ne predstavljaju kraj sukoba, već njihovo prebacivanje na diplomatski nivo.
On je osudio, kako je naveo, zločine u Libanu i izrazio saučešće porodicama stradalih, kao i solidarnost sa libanskim narodom, uz poruku podrške otporu protiv, kako je rekao, izraelske politike.
