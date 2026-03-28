IMA MRTVIH U POŽARU: Vatra planula u drvenoj kući - Vatrogasci odmah reagovali
SINOĆ oko 22 sata planula je drvena kuća u mestu Pavučnjak na samoborskom području.
Dve osobe su smrtno stradale, a jedna je lakše povređena.
Vatrogasci su ugasili požar.
Sledi uviđaj kako bi se utvrdio uzrok požara.
