DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 10. OKTOBAR: Ovna očekuju ljubavni, Vagu donošenje važnih odluka, a Jarca sukobi sa nadređenima i autoritetima
SAZNAJTE šta vas u subotu, 10. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Mlad Mesec, koji upravlja vašim privatnim životom, na 17. stepenu (koji simbolizuje ljubav) Vage, znaka braka i partnerstva, donosi preokret u odnosu sa voljenom osobom, zbog čega vas očekuje važna emotivna odluka.
Bik (21. 4 - 21. 5)
U vreme mladog Meseca u astrološkoj kući posla, što se dešava jednom godišnje, usredsređeni ste na radne zadatke i donošenje važne odluke. Poslušajte savet Jarca ili Raka. Uvodite zdravije navike.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
U vreme mladog Meseca u kući ljubavi koji se dešava jednom godišnje, možete da uđete u novu vezu, a veće su i mogućnosti za proširenje porodice. Uspeh u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti. Hronične zdravstvene tegobe.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac, mlad Mesec, u vašoj astrološkoj kući privatnog života, što se dešava jednom godišnje ove godine pravi opoziciju sa Saturnom, donoseći konflikte, svađe i rasprave sa članovima porodice. Nervoza.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Mlad Mesec u kući biznisa u sekstilu sa Jupiterom u vašem znaku, donosi vam zaradu preko kraćeg putovanja, novog ugovora. Opozicija sa Saturnom, planetom ograničenja, usporava realizaciju dogovora i pravnih pitanja.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Mlad Mesec, koji upravlja vašim finansijama, u kući novca, pravi opoziciju sa Saturnom, planetom ograničenja, što upozorava na finansijske probleme i veće izdatke. Poslušajte savet Škorpije. Uvodite zdravije navike.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Sa mladim Mesecom, koji upravlja vašom karijerom, koji se jednom godišnje nađe u vašoj kući ličnosti, možete se naći pred donošenjem važnih ličnih odluka na emotivnom i poslovnom planu.Osetljiv koštano-zglobni sistem.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Mlad Mesec u kući podsvesti i mašte, naglašava vašu intuiciju i podstiče interes za psihološke i duhovne teme, kao i umetničku inspiraciju. Dobici preko kontakata sa strancima, rešavanja pravnih pitanja, putovanja.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
U vreme mladog Meseca, u kući novca, možete da završite važna finansijska pitanja, podelu imovine, kredit ili ostvarivanje prava na alimentaciju. Ipak, moći ćete da unovčite neke svoje ideje i zamisli.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Sa mladim Mesecom u kući karijere, u kojoj se formira mlad Mesec, očekuju vas problemi na poslu i sukobi sa nadređenima i autoritetima. Kontakt sa bivšim partnerom preko društvene mreže. Podložnost povredama.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
U vreme mladog Meseca u devetoj kući, očekuje vas uspeh preko putovanja, ispita, rešavanja pravnih pitanja, diplomiranja, novih vidova zarade ili unapređenja privatnog biznisa. Ipak, budite oprezni sa ulaganjem u nešto novo.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Mlad Mesec u kući novca obrazuje napet aspekt sa Saturnom u kući novca i dobar aspekt sa vašim vladaocem Jupiterom u kući posla, upozoravajući na finansijske probleme, ali i na dobitke preko kontakata sa strancima. Zadržavanje vode u organizmu.
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