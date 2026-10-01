DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK 2. OKTOBAR: Blizanci da pripaze na troškove, Strelac da se pazi povreda, Vodolije očekuje zanimljiv susret

SAZNAJTE šta vas u petak, 2. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Kvadrat između Merkura i vašeg vladaoca Marsa donosi vam finansijske probleme. Trigon Marsa i Neptuna, simbola energije, akcije i mašte, podsticajno deluje na sportiste i umetnike. Voljena osoba nešto krije od vas.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Mesec u kući posla i novca pod uticajem Jupitera, planete blagostanja, donosi vam uvećanje prihoda. Izazovan aspekt sa Marsom, planetom sukoba koja upravlja partnerskim odnosima, upozorava na rasprave sa voljenom osobom.

Blizanci (22. 5 - 21.6)

Kvadrat između Marsa u kući komunikacije i vašeg vladaoca Merkura u kući posla, upozorava na probleme na radnom mestu i sa kolegama i šefovima. Trebalo bi da povedete više računa o troškovima kao i da izbegavate podizanje kredita.



Rak (22. 6. - 22. 7)

Aspekti vašeg vladaoca meseca u kući podsvesti, naglašavaju vašu intuiciju i podstiču interes za psihološke i teme iz oblasti duhovnosti. Trigon sa Marsom u kući karijere donosi vam uspeh i napredovanje na poslu. Nesanica.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Mesec u kući novca pravi trigon sa Marsom u vašem znaku što podsticajno deluje na vaše finansije, donosiće vam uspeh preko putovanja, stranaca, pravnih pitanja i visokog obrazovanja. Sportiste očekuje primamljiva ponuda.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Napet aspekt između Marsa u kući prepreka i ograničenja i vašeg vladaoca Merkura donosi vam sukobe sa nadređenima i autoritetima, problemi sa definisanjem ugovornih obaveza, dobici iz paralelnih izvora prihoda. Nervoza.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Mesec u devetoj kući pravi sekstil sa Jupiterom u kući novca donosiće vam povećanje prihoda preko putovanja, kontakata sa strancima, pravnih pitanja, visokog obrazovanja, kao i tajnu romansu sa osobom koju poznajete preko posla.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Mesec u kući novca pravi trigon sa vašim vladarem Marsom, planetom akcije, donosiće vam dobitke preko rešavanja važnih finansijskih pitanja, dok kvadrat sa Merkurom u vašem znaku donosi sukobe sa autoritetima.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Mesec u kući braka i partnerstva pod uticajem vašeg vladara Jupitera povoljno utiče na odnos sa voljenom osobom i članovima porodice, donosi dobitke preko nekretnina i privatnog biznisa, ali i podložnost povredama.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Napet aspekt koji Mars, planeta akcije u kući novca obrazuje sa Merkurom, planetom komunikacije u kući planova i ambicija, donosi finansijske probleme i vanredne izdatke, poboljšanje odnosa sa članovima porodice.

Vodolija (22. 12 - 20. 1)

Mesec u kući ljubavi pravi trigon sa Marsom u kući partnerskih odnosa donosiće slobodnim Vodolijama susret sa harizmatičnom osobom. Muči vas dilema da li da ulažete u poslovni projekat koji nosi izvesnu dozu rizika.

Ribe (22. 12 - 20. 1)

Vaš vladalac Neptun u kući novca pravi trigon sa Marsom donosiće vam dobitke preko podele imovine, nasledstva, kredita, alimentacije ili stipendije, problemi na putu, sa strancima, pravnim pitanjima ili na polaganju ispita.