DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 26. SEPTEMBAR: Ovan donosi važnu odluku, Rak ima problema na poslu, Vaga sa partnerom, a Jarac sa porodicom
SAZNAJTE šta vas u subotu, 26. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Astrolog Marina Jungić Milošević
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Pun Mesec u vašem znaku stavlja akcenat na sve ono što ste poslednjih meseci gurali pod tepih. Rešite se svega što vas koči i iskoristite ovaj period za pokretanje posla ili preuzimanje liderskih pozicija. Pojačana nervoza.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Pun Mesec u kući podsvesti i strahova donosi vam potrebu za povlačenjem i usporavanjem tempa. Nemojte da dozvolite da vas autosabotaža spreči da ostvarite ono što želite. Potreban vam je odmor. Uvodite zdravije navike.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
U vreme punog Meseca u kući društvenog života, planova i novca, fokusirani ste na prijateljstva, društvene krugove, dugoročne planove i povezivanje sa osobama koje razmišljaju kao vi. Jasnije ćete videti ko vam je pravi prijatelj.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac, pun Mesec aktivira vašu kuću karijere, ambicija i statusa pa vaš autoritet i liderske sposobnosti dolaze do punog izražaja. Sukobi sa nadređenima. Moguća promena posla, unapređenje ili povišica.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Pun Mesec u devetoj kući podstiče vašu potrebu za izlaskom iz svakodnevne rutine i želju za putovanjima, širenjem znanja, kao i za povezivanjem sa strancima. Uspeh na ispitima i u rešavanju pravnih pitanja.
Devica (23. 8 - 22. 9)
U vreme punog Meseca u kući novca, koji upravlja vašim finansijama, očekuju vas veći izdaci. Akcenat je na zajedničkim finansijama sa partnerom, podeli imovine, alimentaciji, stipendiji ili rešavanju kredita.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
U vreme punog Meseca u kući braka i partnerstva, fokusirani ste na partnerske odnose i poslovnu saradnju. Moguće su svađe, nesporazumi, rasprave i sukobi sa voljenom osobom, razvod ili raskid. Skandali u javnosti.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Pun Mesec u kući posla i zdravlja usmerava vašu pažnju na svakodnevne navike, fizičko zdravlje i radno okruženje. Preuzeli ste previše tuđih obaveza i potreban vam je odmor. Menjate način ishrane, uvodite zdravije navike.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
U vreme punog Meseca u kući ljubavi slobodne Strelce očekuje nova ljubav i šansa za proširenje porodice. Dobijate priliku za uspeh i zaradu u kreativnim delatnostima, umetnosti, privatnom biznisu. Povratak starom hobiju.
Jarac (21.12 - 21. 1)
U vreme punog Meseca, vladaoca partnerskih odnosa, u kući privatnog života, nesporazumi, rasprave i problemi sa članovima porodice i voljenom osobom. Donosite važnu odluku o stambenom pitanju, selidbi ili rešavanje porodičnih odnosa.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Sa naglašenom kućom komunikacija i biznisa u kojoj je i pun Mesec očekuje vas uspeh preko kraćih putovanja, pisanja ili potpisivanja isplativog ugovora. Možete da saznate nešto što će promeniti vaš pogled na neku situaciju.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Vaš vladalac Neptun tik uz pun Mesec u kući posla upozorava na finansijske probleme i fokusira vas na zaradu, radne obaveze i zadatke, imovinu, nekretnine, uvođenje dodatnih izvora prihoda ili pametnije raspolaganje kućnim budžetom.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
BELA SOBNA VRATA POSTAJU PROŠLOST: Nove boje potpuno menjaju izgled doma
24. 09. 2026. u 16:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)