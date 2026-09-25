DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 26. SEPTEMBAR: Ovan donosi važnu odluku, Rak ima problema na poslu, Vaga sa partnerom, a Jarac sa porodicom

SAZNAJTE šta vas u subotu, 26. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Astrolog Marina Jungić Milošević

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Pun Mesec u vašem znaku stavlja akcenat na sve ono što ste poslednjih meseci gurali pod tepih. Rešite se svega što vas koči i iskoristite ovaj period za pokretanje posla ili preuzimanje liderskih pozicija. Pojačana nervoza.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Pun Mesec u kući podsvesti i strahova donosi vam potrebu za povlačenjem i usporavanjem tempa. Nemojte da dozvolite da vas autosabotaža spreči da ostvarite ono što želite. Potreban vam je odmor. Uvodite zdravije navike.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

U vreme punog Meseca u kući društvenog života, planova i novca, fokusirani ste na prijateljstva, društvene krugove, dugoročne planove i povezivanje sa osobama koje razmišljaju kao vi. Jasnije ćete videti ko vam je pravi prijatelj.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac, pun Mesec aktivira vašu kuću karijere, ambicija i statusa pa vaš autoritet i liderske sposobnosti dolaze do punog izražaja. Sukobi sa nadređenima. Moguća promena posla, unapređenje ili povišica.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Pun Mesec u devetoj kući podstiče vašu potrebu za izlaskom iz svakodnevne rutine i želju za putovanjima, širenjem znanja, kao i za povezivanjem sa strancima. Uspeh na ispitima i u rešavanju pravnih pitanja.

Devica (23. 8 - 22. 9)

U vreme punog Meseca u kući novca, koji upravlja vašim finansijama, očekuju vas veći izdaci. Akcenat je na zajedničkim finansijama sa partnerom, podeli imovine, alimentaciji, stipendiji ili rešavanju kredita.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

U vreme punog Meseca u kući braka i partnerstva, fokusirani ste na partnerske odnose i poslovnu saradnju. Moguće su svađe, nesporazumi, rasprave i sukobi sa voljenom osobom, razvod ili raskid. Skandali u javnosti.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Pun Mesec u kući posla i zdravlja usmerava vašu pažnju na svakodnevne navike, fizičko zdravlje i radno okruženje. Preuzeli ste previše tuđih obaveza i potreban vam je odmor. Menjate način ishrane, uvodite zdravije navike.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

U vreme punog Meseca u kući ljubavi slobodne Strelce očekuje nova ljubav i šansa za proširenje porodice. Dobijate priliku za uspeh i zaradu u kreativnim delatnostima, umetnosti, privatnom biznisu. Povratak starom hobiju.

Jarac (21.12 - 21. 1)

U vreme punog Meseca, vladaoca partnerskih odnosa, u kući privatnog života, nesporazumi, rasprave i problemi sa članovima porodice i voljenom osobom. Donosite važnu odluku o stambenom pitanju, selidbi ili rešavanje porodičnih odnosa.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Sa naglašenom kućom komunikacija i biznisa u kojoj je i pun Mesec očekuje vas uspeh preko kraćih putovanja, pisanja ili potpisivanja isplativog ugovora. Možete da saznate nešto što će promeniti vaš pogled na neku situaciju.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Vaš vladalac Neptun tik uz pun Mesec u kući posla upozorava na finansijske probleme i fokusira vas na zaradu, radne obaveze i zadatke, imovinu, nekretnine, uvođenje dodatnih izvora prihoda ili pametnije raspolaganje kućnim budžetom.