Panorama

NAUČNO ISTRAŽIVANJE: LJudi možda koristili psihoaktivne supstance pre 25.000 godina

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

10. 09. 2026. u 20:39

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LjUDI su možda koristili psihoaktivne supstance još pre 25.000 godina, pokazalo je novo istraživanje naučnika sa australijskog Univerziteta Grifit, koji su pronašli dokaze o konzumiranju betelovih oraha među drevnim stanovnicima indonežanskog ostrva Sulavesi.

НАУЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ: Људи можда користили психоактивне супстанце пре 25.000 година

Foto AI/ČetGPT

Istraživači su proučavali retke skeletne ostatke dvojice ranih lovaca-sakupljača, od kojih je jedan živeo pre između 25.000 i 16.000 godina, a drugi pre između 7.600 i 6.300 godina, prenosi BBC.

Na njihovim zubima uočeni su neobični tragovi habanja, odnosno duboki, zaobljeni žlebovi, za koje naučnici smatraju da su nastali usled sisanja celih betelovih oraha.

Betelov orah, odnosno seme palme Areca catechu, sadrži psihoaktivne supstance koje mogu da izazovu blagu euforiju i povećanu budnost.

Profesor Adam Brum, koji je predvodio istraživanje, ocenio je da bi ovo mogao biti "najraniji dokaz upotrebe droge bilo gde u svetu".

-Iako je slabo poznata u zapadnim društvima, to je četvrta najčešće korišćena psihoaktivna supstanca na svetu, posle alkohola, kofeina i nikotina, naveo je on.

Istraživanje, objavljeno u časopisu "Science Advances", dovodi u pitanje raniju pretpostavku da je upotreba psihoaktivnih supstanci počela tek sa razvojem poljoprivrede i proizvodnjom fermentisanih alkoholnih pića pre oko 13.000 godina.

-Identifikovanjem drevne prakse koja leži u osnovi žvakanja betelovog oraha kakvog poznajemo, studija implicira da su neka moderna ponašanja uzimanja droga duboko ukorenjena u tradicijama sakupljača, objašnjava Brum.

Naučnici su eksperimentima utvrdili da se i prilikom samo sisanja celih betelovih oraha oslobađa dovoljna količina psihoaktivnih jedinjenja da utiče na funkciju mozga.

Istraživači navode da su efekti takvog načina konzumiranja verovatno bili blaži nego kod savremenog žvakanja betelovog oraha, ali da je navika mogla da bude dovoljno intenzivna da izazove ozbiljna oboljenja desni.

Betelov orah se i danas koristi u delovima južne i jugoistočne Azije, gde se prerađeno seme meša sa gašenim krečom i drugim sastojcima i žvaće.

Tanjug

BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Šta danas zapravo znači kada kažemo da je nešto „kao domaće“?

Šta danas zapravo znači kada kažemo da je nešto „kao domaće“?