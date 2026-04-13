GLAVNA DILEMA OVIH DANA: Koliko dugo smete da jedete kuvana jaja posle Vaskrsa?

POSLE Uskrsa, frižider u većini domova izgleda isto, kutije pune tvrdo kuvanih jaja koje niko više ne broji. I tu nastaje problem...

Foto: Unsplash/ Aleyna Çatak homostudio

Navika da "ništa ne bacamo" često ide direktno protiv zdravlja, a jetra je među prvima koja trpi posledice loše hrane.

Tvrdo kuvana jaja jesu praktična, hranljiva i zasitna, ali nisu večna. Upravo suprotno, spadaju u namirnice koje vrlo brzo mogu postati rizične ako se ne čuvaju kako treba.

Koliko dugo su bezbedna i gde većina greši

Ako su ostala u ljusci i sve vreme bila u frižideru, tvrdo kuvana jaja mogu da traju do sedam dana. To je maksimum, ne preporuka za razvlačenje. Sve preko toga već ulazi u zonu rizika, bez obzira na to što "izgledaju normalno".

Ako ste ih već oljuštili, pravilo je još strože, treba ih pojesti isti dan. Sve ostalo je kockanje koje nema smisla.

Greška koju mnogi prave je ostavljanje jaja na sobnoj temperaturi. Kuvana jaja ne smeju da stoje napolju duže od dva sata. Ako je napolju toplo, taj rok se skraćuje na jedan sat. Posle toga, bakterije kreću da se razmnožavaju brže nego što mislite, i tada već pričamo o realnom riziku za stomak, ali i opterećenju za jetru.

Kako da prepoznate da su jaja za bacanje

Ne treba vam nikakva nauka. Pokvareno jaje se oseti čim ga otvorite. Taj karakterističan miris sumpora nije nešto što možete da promašite.

Ako niste sigurni koliko dugo stoji, nema razmišljanja, baca se. Nema "ma dobro je još", nema "poješću pa šta bude". To je ta tačka gde ljudi najčešće pogreše.

Zamrzavanje takođe nije opcija. Tvrdo kuvana jaja gube strukturu i postaju nejestiva, a kvalitet ide nizbrdo odmah.

Na kraju, pravilo je jednostavno i brutalno iskreno, ako postoji i najmanja sumnja, ne jede se. Nije vredno ni stomaka ni jetre.

(Ona.rs)

