ZA OVAJ OBIČAJ SIGURNO NISTE ČULI: Evo šta prema verovanju treba da radite narednih 40 dana

В.Н.

13. 04. 2026. u 08:59

VASKRS nije samo jedan dan u kalendaru; on je početak perioda koji u pravoslavnoj tradiciji traje mnogo duže nego što većina nas misli.

ЗА ОВАЈ ОБИЧАЈ СИГУРНО НИСТЕ ЧУЛИ: Ево шта према веровању треба да радите наредних 40 дана

Foto: Unsplash/elimendeinagella

Dok se farbana jaja polako troše, a praznična trpeza posprema, nastupa period od 40 dana koji nosi posebna pravila ponašanja i komunikacije, a koji se završava praznikom Vaznesenja Gospodnjeg, poznatijim kao Spasovdan.

Mnogi vernici greše misleći da se tradicionalni pozdrav koristi samo tokom tri dana Uskrsa. Međutim, prema crkvenim kanonima i narodnim običajima, tokom celih 40 dana, sve do Spasovdana, vernici se pozdravljaju rečima:

"Hristos Vaskrese!"

Na šta se odgovara: "Vaistinu Vaskrese!"

Ovaj običaj potiče od verovanja se da se ovim rečima širi blaga vest i održava energija vaskrsnuća među ljudima.

Zašto baš 40 dana?

Broj 40 u hrišćanstvu ima duboku simboliku. Prema biblijskom predanju, Isus Hristos se nakon svog vaskrsnuća zadržao na zemlji upravo četrdeset dana, javljajući se svojim učenicima, podučavajući ih i pripremajući ih za širenje hrišćanstva, pre nego što se uzneo na nebo.

Zbog toga se smatra da je "nebo otvoreno" tokom ovog perioda, a radost vaskrsenja prisutna u svakodnevnom životu.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO: USKRŠNjE JAJE: Festival pun dečijih osmeha na Veliku subotu u centru Zrenjanina

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa