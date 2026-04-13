KAKO DA PROVEDETE VASKRŠNJI PONEDELJAK: Ideje za opuštanje posle praznika
POSLE bogate trpeze, običaja i okupljanja tokom Vaskrsa, vaskršnji ponedeljak donosi drugačiju energiju, mirniju, opušteniju i više okrenutu uživanju nego samim ritualima.
U hrišćanskoj tradiciji, Vaskrs se slavi tri dana, a vaskršnji ponedeljak ima posebno mesto jer se vernici i dalje nalaze u radosti Hristovog vaskrsenja i nastavljaju praznično obeležavanje u duhu zajedništva i vere.
Prema učenju Srpske pravoslavne crkve, vaskršnji dani predstavljaju najradosniji period u crkvenoj godini, jer simbolizuju pobedu života nad smrću i početak novog duhovnog života. Zato se i Vaskršnji ponedeljak ne doživljava kao „običan“ slobodan dan, već kao nastavak duhovne radosti i praznovanja koje podseća vernike na značaj vere, nade i zajedništva.
Upravo zbog tog duhovnog značaja, i danas se u mnogim mestima nastavljaju litije i okupljanja vernika, a crkve ostaju u prazničnom raspoloženju. Vernici se i dalje pozdravljaju tradicionalnim vaskršnjim pozdravom, podsećajući jedni druge na centralnu poruku praznika.
Prilika za opraštanje
Za razliku od jučerašnjeg dana, Vaskrsa, koji je centralni porodični događaj, vaskršnji ponedeljak ima ležerniji karakter. To je trenutak kad se utisci sabiraju, a atmosfera postaje intimnija. Upravo zato mnogi biraju da dan započnu sporije.
Nakon intenzivnih prazničnih dana, mnogi koriste vaskršnji ponedeljak za sporiji ritam, odnosno za kasnije ustajanje, lagani doručak i uživanje u ostacima praznične trpeze. To je trenutak kad se porodica okuplja bez žurbe i obaveza.
Kratka šetnja u prirodi ili boravak na svežem vazduhu mogu da pomognu telu da se odmori nakon obilnih obroka i prazničnog stola. Prolećna atmosfera dodatno doprinosi osećaju mira i balansa.
Mirniji tempo i povratak svakodnevici
Vaskršnji ponedeljak je i dan kada se neguje neformalno druženje, poput posete prijateljima i rodbini, bez velikih priprema i stresa. Upravo ta jednostavnost daje vaskršnjem ponedeljku posebnu toplinu.
Za one koji žele potpuni odmor, preporučuje se i kratki digitalni predah. Odvojte vreme bez telefona i društvenih mreža posvećeno sebi, knjizi ili tišini.
Na kraju, ovaj dan može biti i simboličan prelaz ka povratku svakodnevnim obavezama, bez pritiska, ali uz osećaj smirenosti i zahvalnosti. Napravite plan za nedelju, sredite prostor oko sebe ili se jednostavno psihički pripremite za obaveze koje dolaze.
Iako je deo velikog praznika, suština vaskršnjeg ponedeljka je u miru, veri i zajedništvu koje traje i nakon samog Vaskrsa.
