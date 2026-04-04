NEVEROVATNE SCENE IZ MEHURIĆA: Medved razorio pčelinjak, pa sa mladuncima prošetao između kuća (VIDEO)

NAKON što je pčelinjak u Mehuriću postao meta gladnog medveda, na društvenim mrežama osvanuo je snimak koji je podigao celu Biljansku dolinu na noge.

Medved je potpuno uništio pčelinjak domaćina Zaima Jašarevića iz Mehurića kod Travnika. To je objavljeno na Facebook stranici Biljanska Dolina, a kako navode, košnice su razbijene, okviri razbacani, a pčelinja društva koja je trebalo da donesu plodove ovog proleća su desetkovana.

- Za svakog pčelara ovo nije samo materijalni gubitak, već i gubitak velikog truda, ljubavi i rada koji se ulaže u ova plemenita bića - navode u objavi.

Kako ističu, šteta na pčelinjaku se dogodila u sredu, 1. aprila, a takođe upozoravaju meštane na povećanu aktivnost i pojavu medveda na više lokacija u ovom kraju proteklih dana.

- Mehurić, pa i ovaj priloženi video zapis koji smo dobili od našeg meštanina, stanovnika Čukala, prikazuje kretanje medveda u naselju Donje Čukle, što je zabeleženo 2. aprila, oko 23:50 sati. Medvedi su primećeni kako se kreću putem, baš između naseljenih kuća. S obzirom na to da na ovom području ima dosta stoke u štalama, ali što je najvažnije, da naša deca tim istim putevima pešače u školu i mekteb, apelujemo na sve na maksimalan oprez - navode na stranici Biljanska Dolina.

Pozvali su sugrađane da izbegavaju kretanje neosvetljenim delovima u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima, prenose Nezavisne.

