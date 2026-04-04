Panorama

NEVEROVATNE SCENE IZ MEHURIĆA: Medved razorio pčelinjak, pa sa mladuncima prošetao između kuća (VIDEO)

V.N.

04. 04. 2026. u 16:24

NAKON što je pčelinjak u Mehuriću postao meta gladnog medveda, na društvenim mrežama osvanuo je snimak koji je podigao celu Biljansku dolinu na noge.

НЕВЕРОВАТНЕ СЦЕНЕ ИЗ МЕХУРИЋА: Медвед разорио пчелињак, па са младунцима прошетао између кућа (ВИДЕО)

Foto: Unsplash

Medved je potpuno uništio pčelinjak domaćina Zaima Jašarevića iz Mehurića kod Travnika. To je objavljeno na Facebook stranici Biljanska Dolina, a kako navode, košnice su razbijene, okviri razbacani, a pčelinja društva koja je trebalo da donesu plodove ovog proleća su desetkovana.

 - Za svakog pčelara ovo nije samo materijalni gubitak, već i gubitak velikog truda, ljubavi i rada koji se ulaže u ova plemenita bića - navode u objavi.

Kako ističu, šteta na pčelinjaku se dogodila u sredu, 1. aprila, a takođe upozoravaju meštane na povećanu aktivnost i pojavu medveda na više lokacija u ovom kraju proteklih dana.

 - Mehurić, pa i ovaj priloženi video zapis koji smo dobili od našeg meštanina, stanovnika Čukala, prikazuje kretanje medveda u naselju Donje Čukle, što je zabeleženo 2. aprila, oko 23:50 sati. Medvedi su primećeni kako se kreću putem, baš između naseljenih kuća. S obzirom na to da na ovom području ima dosta stoke u štalama, ali što je najvažnije, da naša deca tim istim putevima pešače u školu i mekteb, apelujemo na sve na maksimalan oprez - navode na stranici Biljanska Dolina.

Pozvali su sugrađane da izbegavaju kretanje neosvetljenim delovima u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima, prenose Nezavisne.

(Telegraf)

Drugi pišu

Pročitajte više

U Beloj kući biti kopile - nije uvreda
Svet

0 0

"U Beloj kući biti kopile - nije uvreda"

SVE JE počelo 21. marta, kada je Tramp na "Truth Social" objavio da ako Iran "potpuno i bez pretnji ne otvori Ormuski moreuz u roku od 48 sati od ovog trenutka, SAD će napasti i uništiti nekoliko njihovih elektrana". Rok je istekao uveče 23. marta.

07. 04. 2026. u 20:37

SKRIVENI BANJSKI BISERI SRBIJE: Idealna mesta za uskršnji odmor i spa vikend

SKRIVENI BANjSKI BISERI SRBIJE: Idealna mesta za uskršnji odmor i spa vikend