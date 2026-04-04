NEDELJNI HOROSKOP OD 5. DO 11. APRILA: Ovna očekuje uspeh u poslu, Raka i Jarca porodični a Vagu ljubavni problemi, Ribe uvode mere štednje

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 5. do 11. aprila, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

Foto: Deposit

PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Foto Pixabay free images

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Posao Sunce na 19. stepenu vašeg znaka na kome je njegov uticaj najjači, 8. aprila, najavljuje uspeh u privatnom biznisu i kreativnim delatnostima. Ulazak vašeg vladaoca Marsa, planete inicijative, posle dve godine, u vaš znak, 9. aprila, podstiče vas na akciju. Ali, blizina Neptuna, planete obmana, opominje na oprez sa novcem, pravnim pitanjima, strancima i na putovanjima.

Ljubav Povoljni aspekti Venere, koja upravlja vašim ljubavnim životom, sa Saturnom i severnim Mesečevim čvorom, 6. aprila, slobodnima donose susret sa šarmantnom, starijom osobom, preko posla. Zauzete Ovnove očekuje preispitivanje ili renesansa odnosa sa voljenom osobom. Mlađi Ovnovi mogu ući u tajnu romansu.

Zdravlje Izbegavajte stresne situacije.

Foto Pixabay free images

BIK (21. 4 - 21. 5)

Posao Aspekt između Saturna i vašeg vladaoca Venere, planete novca, koja upravlja i vašim poslom, 6. aprila, donosi vam priliku da unovčite neku staru ideju. Istog dana, pozicija severnog Mesečevog čvora donosi vam šansu za uvećanje prihoda preko IT sektora, saradnje sa prijateljima ili nekonvencionalnih vidova zarade. Dobijate podršku i pomoć ugledne osobe 8. aprila.

Ljubav Trigon Merkura, vladaoca vašeg ljubavnog života i asteroida Karma, 7. aprila, donosi susret sa harizmatičnom osobom. Mars, planeta strasti, koja upravlja partnerskim odnosima, posle dve godine, 9. aprila, ulazi u kuću romantike i zabluda, donoseći mogućnost tajne ili veze sa zauzetom osobom.

Zdravlje Sklonost iracionalnim strahovima.

Foto Pixabay free images

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Posao Sekstil Venere i severnog Mesečevog čvora u kući karijere, početkom perioda, poboljšava vaš odnos s nadređenima. Mars, vladalac vašeg posla i finansija, posle dve godine, 9. aprila, ulazi u kuću planova i ciljeva, donoseći vam društveni uspeh, veću zaradu i više prilika za napredovanje u karijeri.Povedite računa o tome šta kome pričate i s kim delite ideje.

Ljubav Aspekt Venere i Saturna, vladalaca emotivnog i intimnog života, 6. aprila, nagoveštava obnovu kontakta ili veze sa starim partnerom. Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom privatnošću, 7. aprila pravi trigon s Karmom, zbog čega se možete naći pred važnom odlukom kada je reč o voljenoj osobi.

Zdravlje Podložnost infekcijama.

Foto: Free Images Pixabay

RAK (22. 6 - 22. 7)

Posao Pozicija Sunca, vladaoca vaših finansija, na stepenu svoje egzaltacije, 8. aprila, donosi vam uvećanje prihoda, ali uz nešto veći trud i zalaganje. Mars, vladalac vaše karijere i kreativnosti, posle dve godine, 9. aprila ulazi u kuću karijere donoseći vam sukobe s nadređenima, ali i priliku da ostvarite veliki uspeh i da unovčite neke svoje nove, autentične ideje.

Ljubav Vladalac vašeg ljubavnog života, Venera, početkom perioda, pravi aspekt sa Saturnom, vladaocem partnerskh odnosa i vaše intime, što nagoveštava upostavljanje bolje komunikacije s voljenom osobom. U drugoj polovini sedmice, sukob s jednim od roditelja, verovatno s ocem ili drugom muškom figurom u porodici.

Zdravlje Hormonski disbalans.

Foto Pixabay free images

LAV (23. 7 - 22. 8)

Posao Merkur, koji upravlja vašim finansijama, 7. aprila, obrazuje trigon sa asteroidom Karma, donoseći vam priliku za ulaganje u poslovni prostor. Mars, planeta akcije, koja upravlja vašim životnim stavovima, posle dve godine, 9. aprila, ulazi u devetu kuću, donoseći vam uspeh u visokom obrazovanju, rešavanju pravnih pitanja, na putovanjima ili preko saradnje sa strancima.

Ljubav Početkom nedelje, poboljšanje odnosa s članovima porodice kao i komunikacije sa bračnim ili dugogodišnjim partnerom. Vaš vladalac Sunce 8. aprila dolazi na stepen svoje egzaltacije u devetoj kući što slobodnima može doneti sudbinski ili susret s nekim na dužem putu ili u inostranstvu. Jedan Lav misli na vas.

Zdravlje Opasnost u saobraćaju.

Foto Pixabay free images

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Posao Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, 7. aprila, pravi trigon sa Karmom, donoseći vam uspeh preko kraćih putovanja ili potpisivanje ugovora o isplativom poslu. Planeta sukoba, sredinom perioda ulazi u kuću novca gde se već nalaze Neptun i Saturn, upozoravajući na oprez s ulaganjima, finansijama, dokumentacijom, pravnim pitanjima, podelom imovine.

Ljubav Sunce na stepenu svoje egzaltacije, u kući strasti, donosi vam susret sa zauzetom osobom. Mars, posle dve godine, 9. aprila ulazi u kuću intimnog života, gde ga čeka Neptun, vladalac braka i privatnog života, zajedno sa Saturnom, planetom ograničenja, donoseći probleme u porodičnim odnosima.

Zdravlje Kardiovaskularne tegobe.

Foto: Free Images Pixabay

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Posao Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama, 6. aprila, obrazuje dobre aspekte sa Saturnom i severnim čvorom Meseca, donoseći vam zaradu preko nekretnina, hortikulture, poljoprivrede, trgovine antikvitetima, nasledstva, podele imovine ili pravnih pitanja. Trigon Merkura u kući posla i asteroida Karma u kući novca donosi priliku za uvećanje prihoda.

Ljubav Sunce na stepenu svoje egzaltacije, 8. aprila, donosi vam susret sa šarmantnom, ali zauzetom osobom. Mars koji vlada partnerskim odnosima, posle dve godine, 9. aprila, ulazi u kuću partnerstva gde ga čekaju Neptun i Saturn, planete prevara i prepreka, donoseći sukobe s voljenom osobom, raskid ili razvod.

Zdravlje Promenite način ishrane.

Foto: Free Images Pixabay

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Posao Merkur, vladalac vaših finansija i planova, 7. aprila, pravi trigon sa asteroidom Karma u vašem znaku, donoseći vam šansu da obezbedite izvor prihoda na duže staze. Vaš vladalac Mars, koji upravlja i vašim poslovnim aktivnostima, posle dve godine, 9. aprila ulazi kuću posla, fokusirajući vas na nove radne zadatke i bolju organizaciju rada. Poslušajte savet Raka.

Ljubav Venera, vladalac partnerskih odnosa, 6. aprila pravi aspekte sa severnim Mesečevim čvorom u kući ljubavi i Merkurom, vladaocem intimnog i društvenog života, u vašoj kući ljubavi, što nagoveštava susret s nekim ko će vas fascinirati. Zauzete Škorpije 8. aprila mogu se naći u iskušenju da uđu u tajnu vezu.

Zdravlje Zadržavanje vode u organizmu.

Foto: Free Images Pixabay

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Posao Početak sedmice, sa sekstilom Venere i severnog Mesečevog čvora u kući privatnosti, donosi vam zaradu, naročito preko nekretnina i uslužnih delatnosti. Sa Suncem, koje upravlja vašim finansijama i planovima, u kući kreativnosti, 8. aprila u kojoj se već nalaze planete mašte, ambicije i akcije, takođe vas očekuje uspeh u privatnom biznisu i umetničkim zanimanjima.

Ljubav Mars, koji upravlja vašim ljubavnim životom, posle dve godine, 9. aprila, ulazi u kuću ljubavi, gde se već nalaze vaš vladalac Neptun i Saturn, planete romantike i trajanja, donoseći slobodnim Strelcima romantičnu ljubav i proširenje porodice onima koji planiraju potomotvo. Dobijate poziv za izlazak od Ovna.

Zdravlje Okrećete se zdravijim navikama.

Foto: Free Images Pixabay

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Posao Sa naglašenim znakom Ovna gde se nalazi i vaš vladalac Saturn, planeta kašnjenja, moraćete da uložite više truda kako biste na vreme završili sve što ste planirali. Pozicija Merkura 7. aprila donosi vam novac preko kraćih putovanja i potpisivanja ugovora, a Sunca, vladaoca vaših finansija, 8. aprila, probleme u privatnom biznisu ili s nekretninama. Poslušajte savet Raka.

Ljubav Aspekti Venere u kući ljubavi, 6. aprila, povoljno utiču na stabilizaciju odnosa sa partnerom, a slobodnima donose novu ljubav. Mars, koji upravlja i vašim privatnim i društvenim životom, posle dve godine, 9. aprila ulazi u kuću privatnosti donoseći vam svađe sa članovima porodice, naročito s muškarcima.

Zdravlje Unosite više vitamina.

Foto: Free Images Pixabay

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Posao Pozicija Venere, planete novca, 6. aprila, donosi vam manje dobitke ali i neplanirane troškove. Mars, koji upravlja vašom karijerom i dogovorima, posle dve godine, 9. aprila, ulazi u astrološku kuću komunikacija i pravi trigon s vašim vladaocem Uranom donoseći vam uspeh na ispitima, kraćim putovanjima ili ugovor o isplativom poslu. Poslušajte savet Ovna.

Ljubav Sunce, vladalac partnerskih odnosa, na stepenu svoje egzaltacije, 8. aprila, pravi izazovan aspekt sa Fortunom u kući intime pa ćete uz nešto više napora popraviti komunikaciju s voljenom osobom. Slobodne Vodolije krajem perioda očekuje susret s nekim na kraćem putu, ali i bolji odnosi sa rođacima.

Zdravlje Bol u leđima.

Foto: Free Images Pixabay

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Posao Naglašena kuća posla, sa Suncem na stepenu svoje egzaltacije, 8. aprila, upozorava na dodatni oprez sa novcem. Mars, vladalac vašeg posla i finansija, posle dve godine, 9. aprila ulazi u kuću novca, gde se nalazi i vaš vladalac Neptun, planeta prevara, pa ćete morati da povedete više računa o finansijama ali i da uvedete mere štednje. Poslušajte savet Raka.

Ljubav Prelazak Merkura, vladaoca partnerskih odnosa i privatnog života, preko vaše kuće ličnosti, donosi vam bolju komunikaciju s voljenom osobom. Konjunkcija vašeg vladaoca Neptuna i Marsa, planeta obmana i strasti, sredinom perioda, čini vas sklonim zabludama i razočarenjima. Poziv od Škorpije.

Zdravlje Zadržavanje vode u organizmu.