EVO KAKVE JE IRAK DOBIO POVLASTICE OD IRANA: Ormuz je zatvoren samo za neprijatelje

Predrag Stojković

04. 04. 2026. u 20:33

KOMANDA zajedničkih vojnih snaga Katam al Anbija iz Irana saopštila je da će Irak biti izuzet od bilo kakvih ograničenja u tranzitu kroz Ormuski moreuz, javljaju iranski mediji.

Foto: Profimedia, Depositphotos

Portparol Komande Ebrahim Zolfaghari pojasnio je u saopštenju da se politika zatvaranja moreuza odnosi samo neprijateljske države Irana i istakao respekt Teherana prema iračkom suverenitetu, prenosi Shafaq.com.

On je, takođe, naglasio zajedničke stavove javnosti u obe zemlje, napominjući da iranski narod nije izolovan i dodao da Bagdad podržava Teheran.

Ormuski moreuz je strateški važan morski prolaz kroz koji se prevozi veliki deo svetske nafte, a Iran je tokom eskalacije napetosti u regionu postavio ograničenja za prolaz brodova iz zemalja koje smatra neprijateljskim.

(Tanjug)

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku
TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

05. 04. 2026. u 22:11

