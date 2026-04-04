EVO KAKVE JE IRAK DOBIO POVLASTICE OD IRANA: Ormuz je zatvoren samo za neprijatelje
KOMANDA zajedničkih vojnih snaga Katam al Anbija iz Irana saopštila je da će Irak biti izuzet od bilo kakvih ograničenja u tranzitu kroz Ormuski moreuz, javljaju iranski mediji.
Portparol Komande Ebrahim Zolfaghari pojasnio je u saopštenju da se politika zatvaranja moreuza odnosi samo neprijateljske države Irana i istakao respekt Teherana prema iračkom suverenitetu, prenosi Shafaq.com.
On je, takođe, naglasio zajedničke stavove javnosti u obe zemlje, napominjući da iranski narod nije izolovan i dodao da Bagdad podržava Teheran.
Ormuski moreuz je strateški važan morski prolaz kroz koji se prevozi veliki deo svetske nafte, a Iran je tokom eskalacije napetosti u regionu postavio ograničenja za prolaz brodova iz zemalja koje smatra neprijateljskim.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Komentari (0)