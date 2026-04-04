NENAD LALATOVIĆ DIBIDUS ZATEČEN: Doživeo prvi poraz u Superli otkako je preuzeo Novi Pazar - i to kakav! (VIDEO)
Fudbaleri Železničara savladali su danas u Pančevu Novi Pazar rezultatom 2:0 u utakmici 29. kola Superlige Srbije.
Strelci za domaćina bili su Simao Pedro u 32. i, sjajnim golom, asisent kod uvodnog pogotka i najbolji pojedinac meča - Silvester Džasper, i to u 71. minutu.
Evo i video snimka najzanimljivijih momenata sa ove više nego zanimljive utakmice koja je "prekrojila" superligašku tabelu:
Železničar je "preskočio" Pazarce na tabeli i sada je četvrti sa 48 bodova, dok tim Nenada Lalatovića, posle njegovog prvog poraza u Superligi, ima bod manje i na petom je mestu.
Tabela Superlige Srbije u fudbalu:
Bonus video: Crnogorske olimpijske igre - takmičenje u lenjosti
