DAN ZA DOGOVORE I KONTAKTE SA STRANCIMA Astro savet za utorak, 16. decembar: Ova 4 znaka će najviše osetiti izlazak Merkura iz "retro" senke

Marina Jungić Milošević, astrolog

16. 12. 2025. u 07:00

MERKUR u direktnom hodu, izlazi iz retrogradne senke dolazeći na isti stepen (šesti stepen Strelca) sa koga je krenuo retrogradno pa komunikacija s našim bližim i poslovnim okruženjem postaje bolja.

ДАН ЗА ДОГОВОРЕ И КОНТАКТЕ СА СТРАНЦИМА Астро савет за уторак, 16. децембар: Ова 4 знака ће највише осетити излазак Меркура из ретро сенке

Foto: Shutterstock/Pixabay

Brže ćemo se dogovarati, lakše pregovarati, biće manje nesporazuma, kašnjenja i odlaganja, a biće takođe više prilika za kraća putovanja, kontakte sa strancima, završavanje pravnih pitanja.

Mesec je danas u Škorpiji, ali nesputan aspektima sa ostalim tranzitnim planetama, odnosno, neaspektovan, što njegov uticaj čini jačim.  Merkur je još u prijateljskom aspektu sa Plutonom, što će najviše osetiti Strelci, Vodolije, Ovnovi i Vage, kod kojih podstiče komunikaciju, sugestivnost i koncentraciju. Ovaj aspekt pogoduje zanimanjima koja podrazumevaju jake argumente i kontakt s klijentima (advokati, pravnici).  Danas donosi uspeh u dogovorima s važnim osobama, potpisivanju ugovora, na ispitima, putovanjima.

