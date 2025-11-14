IZUZETNO OTKRIĆE: Arheolozi u antičkom gradu pronašli jedinstveni zapis imena

ARHEOLOZI su u, u ostacima antičkog grada Apolonije (Bitinija) u današnjoj Turskoj, otkrili izuzetan deo istorije – ime cenjene sveštenice ugravirano na sedištu u amfiteatru iz vremena Rimskog carstva. Ovo otkriće iz 2. veka daje zanimljiv uvid u društveni i religijski položaj žena u antici.

Foto: Shutterstock

Upravo u jednom od najviših redova, poznatom kao summa cavea, otkrili su natpis" Lonidos" tj. starogrčkim alfabetom Λωνιδος.

Arheolozi veruju da bi to moglo biti ime važne sveštenice, ističući mogućnost da su žene imale istaknute uloge u verskim ceremonijama ili vođstvu zajednice tokom rimskog perioda, piše "Arkeonews".

-Ovo otkriće je izuzetno značajno. Pronalazak imena sveštenice na pozorišnom sedištu sugeriše da je ova žena bila počastvovana ili priznata u formalnom i vidljivom svojstvu u javnom prostoru. To osvetljava aktivnu ulogu koju su žene igrale u verskom životu pre skoro 1.800 godina, objasnila je prof. dr Derja Šahin, vođa tima za iskopavanje sa Odeljenja za arheologiju Univerziteta Bursa Uludag.

Sam teatar je impresivan primer rimske arhitektonske i kulturne sofisticiranosti. Izgrađena tokom helenističkog perioda, a kasnije adaptirana u rimsko doba, struktura ima stepenasta sedišta, delove za najuglednije građane koji podsećaju na moderne lože, i prostor za orkestar širok približno 28 metara. Arheolozi pažljivo restauriraju 42 do sada otkrivena razbacana sedišta, vraćajući im prvobitne položaje kako bi očuvali istorijski integritet pozorišta.

Natpisi poput ovog sa imenom Lonidos su izuzetno retki. Ženske religijske figure u Rimskom carstvu često su bile nedovoljno zastupljene u preživelim zapisima, ali su ponekad imale značajan uticaj u hramovima i zajedničkim ritualima. Pojava njenog imena na tako istaknutom mestu za sedenje sugeriše ne samo društveno priznanje, već i potencijalne ceremonijalne ili administrativne odgovornosti.

-Sedišta u ovom delu često su bila rezervisana za istaknute ličnosti. Činjenica da se ovde pojavljuje ime žene je izuzetna. Otvara nove diskusije o polu i vidljivosti u drevnim društvima, posebno u rimskim provincijama, rekla je prof. dr Šahin.

Nalaz takođe ima implikacije za proučavanje rimskog teatra. Ova mesta su bila više od prostora za zabavu – bili su kulturni centri gde su se preplitali politika, religija i društvena hijerarhija. Identifikacija imena žene na sedištu naglašava važnost individualnih identiteta u oblikovanju istorijskog narativa javnih prostora.

Konzervacija teatra je u toku. Arheolozi koriste "anastilozu", metodu obnavljanja struktura korišćenjem originalnih materijala, kako bi vratili 42 pronađena sedišta. Mnoga od ovih sedišta su bila zakopana ili izmeštena tokom vremena, što zadatak čini složenim i značajnim. Restoracija ne samo da čuva strukturni integritet pozorišta, već omogućava posetiocima da ga dožive što bliže njegovom izvornom obliku.

