PAZITE SE PREVARA, IZBEGAVAJTE ALKOHOL Astro savet za subotu, 15. novembar: Evo kojih 8 znakova su na udaru opozicije Mesec-Neptun
JEDNOM mesečno, Mesec pravi opoziciju sa Neptunom, planetom podsvesti, tajni, mašte, mistike, romantike, ljubavnog zanosa, ali i bega od stvarnosti, zabluda i prevara...
Ovaj aspekt donosi inspiraciju umetnicima, pojačava intuiciju ali i potrebu za razgovorom s nekim kome verujemo, prijateljem ili psihoterapeutom. Jer, Mesec je duša, a Neptun podsvest ali i simbol ljubavnog zanosa, pa ova opozicija utiče na emotivni život većine znakova. Takođe, upozorava na opasnost od alkohola i psihoaktivnih supstanci.
Na udaru ovog aspekta su Ribe, Device, Blizanci i Strelci treće dekade, kao i septembarske Vage, martovski Ovnovi, decembarski Jarčevi i junski Rakovi.
