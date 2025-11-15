PAZITE SE PREVARA, IZBEGAVAJTE ALKOHOL Astro savet za subotu, 15. novembar: Evo kojih 8 znakova su na udaru opozicije Mesec-Neptun

JEDNOM mesečno, Mesec pravi opoziciju sa Neptunom, planetom podsvesti, tajni, mašte, mistike, romantike, ljubavnog zanosa, ali i bega od stvarnosti, zabluda i prevara...

Foto: Free Images Pixabay

Ovaj aspekt donosi inspiraciju umetnicima, pojačava intuiciju ali i potrebu za razgovorom s nekim kome verujemo, prijateljem ili psihoterapeutom. Jer, Mesec je duša, a Neptun podsvest ali i simbol ljubavnog zanosa, pa ova opozicija utiče na emotivni život većine znakova. Takođe, upozorava na opasnost od alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Na udaru ovog aspekta su Ribe, Device, Blizanci i Strelci treće dekade, kao i septembarske Vage, martovski Ovnovi, decembarski Jarčevi i junski Rakovi.