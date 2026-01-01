Panorama

NE POTPISUJTE VAŽNA DOKUMENTA, OPREZ U SAOBRAĆAJU Astro savet za četvrtak, 1. januar: Kvadrat Merkur-Neptun upozorava na opasnost od prevara

Marina Jungić Milošević, astrolog

01. 01. 2026. u 08:00

MERKUR, planeta mentalnog stanja, komunikacija i biznisa, 1. januara, posle godinu dana, ulazi u znak Jarca, praveći kvadrat s Neptunom na 29. stepenu Riba, znaka kojim ova planeta vlada.

НЕ ПОТПИСУЈТЕ ВАЖНА ДОКУМЕНТА, ОПРЕЗ У САОБРАЋАЈУ Астро савет за четвртак, 1. јануар: Квадрат Меркур-Нептун упозорава на опасност од превара

Foto Pixabay free images

Neptun je simbol intuicije, mašte, umetničke inspiracije, ljubavnog zanosa, romantike, ali i laži, zabluda, iluzija.

Zato napet aspekt između ove dve planete upozorava na opasnost od prevara i manipulacija, a na koje će se oblasti života odraziti pokazaće vam simbolika astrološki kuća koje vam "padaju" u znak Jarca, odnosno, Riba.

Ovaj izazovan aspekt takođe upozorava na probleme sa rođacima, decom, saradnicima, kolegama, dokumentacijom, ali i u saobraćaju (naročito u vožnji po magli, klizavom kolovozu).

Dan nije povoljan za potpisivanje važnih dokumenata, ni ugovora, kao ni za sklapanje dogovora.

Međutim, svetla strana kvadrata Merkur- Neptun je što on pogoduje umetnicima, piscima, muzičarima, pevačima, slikarima, vajarima.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOLIKO JE FENOMENALAN...OVO JE TUŽAN DAN! Članovi kuće slavnih o povredi Nikole Jokića

"TOLIKO JE FENOMENALAN...OVO JE TUŽAN DAN!" Članovi kuće slavnih o povredi Nikole Jokića