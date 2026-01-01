NE POTPISUJTE VAŽNA DOKUMENTA, OPREZ U SAOBRAĆAJU Astro savet za četvrtak, 1. januar: Kvadrat Merkur-Neptun upozorava na opasnost od prevara

MERKUR, planeta mentalnog stanja, komunikacija i biznisa, 1. januara, posle godinu dana, ulazi u znak Jarca, praveći kvadrat s Neptunom na 29. stepenu Riba, znaka kojim ova planeta vlada.

Foto Pixabay free images

Neptun je simbol intuicije, mašte, umetničke inspiracije, ljubavnog zanosa, romantike, ali i laži, zabluda, iluzija.

Zato napet aspekt između ove dve planete upozorava na opasnost od prevara i manipulacija, a na koje će se oblasti života odraziti pokazaće vam simbolika astrološki kuća koje vam "padaju" u znak Jarca, odnosno, Riba.

Ovaj izazovan aspekt takođe upozorava na probleme sa rođacima, decom, saradnicima, kolegama, dokumentacijom, ali i u saobraćaju (naročito u vožnji po magli, klizavom kolovozu).

Dan nije povoljan za potpisivanje važnih dokumenata, ni ugovora, kao ni za sklapanje dogovora.

Međutim, svetla strana kvadrata Merkur- Neptun je što on pogoduje umetnicima, piscima, muzičarima, pevačima, slikarima, vajarima.