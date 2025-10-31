Panorama

ŠTA ZNAČI UKOLIKO VIDITE DUGU NA SVETOG LUKU: Postoji verovanje koje vezuje današnji praznik i vremenske uslove

V.N.

31. 10. 2025. u 10:52

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Svetog Luku, a mnogi ne znaju da postoji verovanje koje vezuje današnji praznik i vremenske uslove.

ШТА ЗНАЧИ УКОЛИКО ВИДИТЕ ДУГУ НА СВЕТОГ ЛУКУ: Постоји веровање које везује данашњи празник и временске услове

Foto: N. Živanović

Naime, veruje se da ako pada kiša na Svetog Luku, to znači da će zima biti oštra, a sneg će biti visok do kuka, zbog čega postoji izreka "Sveti Luka, sneg do kuka".

Prema narodnom verovanju, ukoliko je na današnji dan hladno i kišovito, tako će biti i u narednom periodu, a izreka "Ide Luka, eto vuka" takođe ukazuje na dolazak oštrije zime. 

Međutim, u nekim krajevima se veruje i da se zima neće javiti sve dok se list ne osuši, što se dešava nakon Lučindana, praznika Svetog Luke. 

Takođe, narodno verovanje kaže da je duga na nebu pojas Svetog Luke i da, ukoliko je vidite, to znači da sveti Luka moli boga za nas. 

(Informer)

BONUS VIDEO

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU