ŠTA ZNAČI UKOLIKO VIDITE DUGU NA SVETOG LUKU: Postoji verovanje koje vezuje današnji praznik i vremenske uslove
SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Svetog Luku, a mnogi ne znaju da postoji verovanje koje vezuje današnji praznik i vremenske uslove.
Naime, veruje se da ako pada kiša na Svetog Luku, to znači da će zima biti oštra, a sneg će biti visok do kuka, zbog čega postoji izreka "Sveti Luka, sneg do kuka".
Prema narodnom verovanju, ukoliko je na današnji dan hladno i kišovito, tako će biti i u narednom periodu, a izreka "Ide Luka, eto vuka" takođe ukazuje na dolazak oštrije zime.
Međutim, u nekim krajevima se veruje i da se zima neće javiti sve dok se list ne osuši, što se dešava nakon Lučindana, praznika Svetog Luke.
Takođe, narodno verovanje kaže da je duga na nebu pojas Svetog Luke i da, ukoliko je vidite, to znači da sveti Luka moli boga za nas.
(Informer)
BONUS VIDEO
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
ODBRUSILA CARINIKU: Gocu na granici nazvali Rašinom mamom
PEVAČICA bez dlake na jeziku govori o odnosu sa suprugom Rašom Novakovićem, uvek se sa šalom osvrćući na razliku u godinama koja je mnogima bila glavna tema na početku njihovog zabavljanja.
31. 10. 2025. u 18:35
Komentari (0)