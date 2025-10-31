ŠTA ZNAČI UKOLIKO VIDITE DUGU NA SVETOG LUKU: Postoji verovanje koje vezuje današnji praznik i vremenske uslove

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Svetog Luku, a mnogi ne znaju da postoji verovanje koje vezuje današnji praznik i vremenske uslove.

Naime, veruje se da ako pada kiša na Svetog Luku, to znači da će zima biti oštra, a sneg će biti visok do kuka, zbog čega postoji izreka "Sveti Luka, sneg do kuka".

Prema narodnom verovanju, ukoliko je na današnji dan hladno i kišovito, tako će biti i u narednom periodu, a izreka "Ide Luka, eto vuka" takođe ukazuje na dolazak oštrije zime.

Međutim, u nekim krajevima se veruje i da se zima neće javiti sve dok se list ne osuši, što se dešava nakon Lučindana, praznika Svetog Luke.

Takođe, narodno verovanje kaže da je duga na nebu pojas Svetog Luke i da, ukoliko je vidite, to znači da sveti Luka moli boga za nas.

