OVO SE DEŠAVA POSLE GODINU DANA Astro savet za nedelju, 21. decembar: Evo koji će znaci biti najviše pod uticajem Sunca iz znaka Jarca
SUNCE, simbol vitalnosti, energije, uspeha, ugleda, posle godinu dana, 21. decembra, u 16.04 ulazi u ambicioznog, poslovičnog, stabilnog, Jarca, zemljani znak u kome se već nalazi Mars, a 24. januara će im se pridružiti Venera i Merkur 1. januara 2026. godine.
Konjunkcija Sunca i Marsa donosi vam mogućnosti da najzad unovčite svoje ideje i zamisli ili da pokrenete nešto što ste zamislili i što je najvažnije, da vidite i konačan rezultat.
Mnoštvo planeta u desetom zodijačkom znaku stavlja naglasak na karijeru, društveni status, profesionalni napredak, kao i na dugoročne planove za 2026. godinu.
Znaci koji će biti pod uticajem izazovnih aspekata Sunca iz Jarca su Rakovi, Ovnovi i Vage, kojima će ovaj tranzit doneti probleme u partnerskim, porodičnim i poslovnim odnosima, dok će Jarčevima doneti priliv energije, vitalnosti, entuzijazma i ambicije. Na Bikove i Device, tranzit Sunca preko Jarca, delovaće podsticajno, a na ostale znake u zavisnosti od astrološke kuće koja im "pada" u znak Jarca.
