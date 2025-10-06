VEČERAS STIŽE NAJMOĆNIJI SUPERMESEC GODINE: Pokreće velike promene i želje za kojim gorite, ovi rituali pomažu
DOK se spremamo da se ušuškamo u toplije slojeve tokom hladnijih meseci, vreme je da probudimo unutrašnju snagu i dočekamo pun mesec u oktobru — takozvani Lovčev Mesec.
Poznati astrolog Kajl Tomas, čiji su kosmički saveti traženi među slavnim ličnostima, kompanijama i internet influenserima, govorio je za „Good Morning America“ o najboljim načinima da iskoristimo energiju ovog odvažnog i pustolovnog punog meseca.
Ali prvo — hajde da objasnimo značenje Lovčevog meseca.
Kada možemo videti pun Lovčev mesec?
Prema podacima NASA-e, pun Mesec će dostići svoj vrhunac osvetljenosti već da as, 6. oktobra 2025. godine.
„Uveče 6. oktobra podignite pogled i zadivite se — Mesec će izgledati veći i svetliji, jer je u pitanju supermesec!“, piše u objavi na sajtu agencije.
„Te večeri, mesec može delovati i do 30% sjajnije i 14% veće nego uobičajeno.“
Lovčev Mesec je ujedno i supermesec
Oktobarski pun mesec ove godine, poznat kao Lovčev, ujedno će biti i moćan supermesec.
Supermesec nastaje kada Mesec dostigne najbližu tačku svoje orbite Zemlji, zbog čega izgleda veće, svetlije i blistavije nego inače.
Prema NASA-i, upravo ovaj Lovčev mesec započinje retku seriju od tri uzastopna jesenja supermeseca, što znači da nas očekuje izuzetno upečatljivo noćno nebo.
Zašto se zove Lovčev mesec?
Prema „Old Farmer’s Almanac“-u, publikaciji koja od 1930-ih objavljuje tradicionalne nazive punih meseca, oktobarski pun Mesec dobio je ime Lovčev mesec jer je označavao početak lovne sezone i služio kao znak lovcima da se pripreme za zimu.
Ovaj mesec se naziva i krvavim mesecom ili sanguinim mesecom, aludirajući ili na sezonu lova, ili na crvenkaste nijanse jesenjeg lišća.
U kom je horoskopskom znaku Lovčev mesec?
Znak svakog punog mesec određuje se prema njegovoj poziciji u odnosu na astrološki krug. Kako se položaj menja svake godine, svaki Lovčev Mesec nosi jedinstvenu energiju.
Ove godine Lovčev mesec se pojavljuje u znaku Ovna, vatrenom znaku koji, prema Tomasu, „donosi zamah, entuzijazam i strast u naše živote“.
Kao prvi znak Zodijaka, Ovan donosi hrabrost i pokreće odlučne akcije.
- Energija Ovna je vatrena, samouverena i pustolovna — fokusira nas na naše najdublje želje - kaže Tomas.
- Pod vladavinom Marsa, Ovan je dominantan, odlučan i vođa — podstiče nas da prigrlimo ono što nas čini jedinstvenima.
Rituali i manifestacije tokom Lovčevog meseca
Kroz istoriju, mnoge kulture su poštovale moć nebeskih ciklusa, naročito punog mesec. Astrolzi ovaj period vide kao vreme pogodno za postavljanje namera i ostvarenje snova.
Pošto je Ovan vatreni znak, Tomas preporučuje da u rituale uključite elemente vatre ili dima — paljenje sveća, mirisnog štapića ili žalfije.
- Možete iskoristiti i fizičku aktivnost za usmeravanje energije — pokret, ples, hodanje - savetuje on.
- Vatreni znaci su dinamični i strastveni, pa će rad sa tom energijom biti najefikasniji.
On predlaže da se fokusirate na konkretan cilj i da ponavljate akciju koja vas približava ostvarenju, sa svešću da svaki korak ima značenje.
Predlozi za meditaciju, mantre ili zapise u dnevniku
Ja sam hrabra u stvaranju svog života.
Palim i oslobađam svoju unutrašnju vatru.
Ja sam gospodar svoje sudbine.
Ništa i niko me ne može zaustaviti u ostvarivanju mojih želja.
Horoskop po znacima
Ovan (21. mart – 19. april)
Tvoj trenutak da zablistaš je stigao!
- Cilj, projekat ili san na kojem radiš već pola godine sada bi mogao biti na dohvat ruke - kaže Tomas.
- Pokaži svetu da si spreman da uživaš u svojim pobedama.
Bik (20. april – 20. maj)
Uspori i napuni baterije.
- Ova lunacija može doneti osećaj umora ili iscrpljenosti - objašnjava Tomas.
- Slušaj svoje telo i, ako možeš, uzmi vremena za odmor i oporavak.
Blizanci (21. maj – 20. jun)
Vreme je da se povežeš s ljudima!
- Tvoj društveni život sada može procvetati - kaže Tomas.
- Osveži svoju listu ciljeva i vidi ko u tvom okruženju može pomoći da ih ostvariš.
Rak (21. jun – 22. jul)
Slava je pred tobom!
- Veliko dostignuće ili prekretnica na poslu i u karijeri su na vidiku - objašnjava Tomas.
- Promocija, nova ponuda ili priznanje su mogući.
Lav (23. jul – 22. avgust)
Izađi iz rutine i proširi horizonte.
- Ovaj pun Mesec te motiviše da probaš nešto novo - kaže Tomas.
- Može doneti prekretnicu u vezi sa putovanjima, obrazovanjem, duhovnošću ili medijima.
Devica (23. avgust – 22. septembar)
Fokusiraj se na duboke odnose.
- Osetićeš potrebu da proceniš snagu svojih veza - kaže Tomas.
- Ako niste na istoj talasnoj dužini — vreme je za iskren razgovor.
Vaga (23. septembar – 22. oktobar)
Udruži snage ili idi svojim putem.
- Ova energija može doneti korak napred u vezi — useljenje, veridbu ili brak - objašnjava Tomas.
- Ali ako niste usklađeni, suočićete se s istinom.
Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)
Preciznost i organizacija su ključne.
- Pun mesec između posla i privatnog života biće u fokusu - kaže Tomas.
- Završavaš važan projekat ili razmišljaš o promeni posla.
Strelac (22. novembar – 21. decembar)
Pusti da te vodi ljubav.
- Pun Mesec donosi nalet strasti i radosti - kaže Tomas.
- Samci mogu upoznati srodnu dušu, a parovi mogu ponovo zapaliti iskru.
Jarac (22. decembar – 19. januar)
Pronađi unutrašnju snagu.
- Velika promena u vezi s domom ili porodicom je moguća - kaže Tomas.
- Selidba, renoviranje ili važna odluka unutar porodice mogu se dogoditi.
Vodolija (20. januar – 18. februar)
Tvoj um radi punom snagom!
- Ovaj pun Mesec donosi preokret u pisanju, govoru, medijima ili komunikaciji - kaže Tomas.
- Mogući su i novi ugovori ili pregovori.
Ribe (19. februar – 20. mart)
Usmeri pažnju na finansije.
- Pun Mesec donosi promene u prihodima i troškovima - objašnjava Tomas.
- Na osnovu tvog dosadašnjeg odnosa prema novcu, sada ćeš jasno videti rezultate.
(Ona.rs)
Preporučujemo
VRLO PREVRTLjIVI: Ovo su četiri najlukavija znaka horoskopa
05. 10. 2025. u 22:40
OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.
06. 10. 2025. u 09:46
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)