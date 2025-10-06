VEČERAS STIŽE NAJMOĆNIJI SUPERMESEC GODINE: Pokreće velike promene i želje za kojim gorite, ovi rituali pomažu

DOK se spremamo da se ušuškamo u toplije slojeve tokom hladnijih meseci, vreme je da probudimo unutrašnju snagu i dočekamo pun mesec u oktobru — takozvani Lovčev Mesec.

Foto Shutterstock

Poznati astrolog Kajl Tomas, čiji su kosmički saveti traženi među slavnim ličnostima, kompanijama i internet influenserima, govorio je za „Good Morning America“ o najboljim načinima da iskoristimo energiju ovog odvažnog i pustolovnog punog meseca.

Ali prvo — hajde da objasnimo značenje Lovčevog meseca.

Kada možemo videti pun Lovčev mesec?

Prema podacima NASA-e, pun Mesec će dostići svoj vrhunac osvetljenosti već da as, 6. oktobra 2025. godine.

„Uveče 6. oktobra podignite pogled i zadivite se — Mesec će izgledati veći i svetliji, jer je u pitanju supermesec!“, piše u objavi na sajtu agencije.

„Te večeri, mesec može delovati i do 30% sjajnije i 14% veće nego uobičajeno.“

Lovčev Mesec je ujedno i supermesec

Oktobarski pun mesec ove godine, poznat kao Lovčev, ujedno će biti i moćan supermesec.

Supermesec nastaje kada Mesec dostigne najbližu tačku svoje orbite Zemlji, zbog čega izgleda veće, svetlije i blistavije nego inače.

Foto Tanjug/AP

Prema NASA-i, upravo ovaj Lovčev mesec započinje retku seriju od tri uzastopna jesenja supermeseca, što znači da nas očekuje izuzetno upečatljivo noćno nebo.

Zašto se zove Lovčev mesec?

Prema „Old Farmer’s Almanac“-u, publikaciji koja od 1930-ih objavljuje tradicionalne nazive punih meseca, oktobarski pun Mesec dobio je ime Lovčev mesec jer je označavao početak lovne sezone i služio kao znak lovcima da se pripreme za zimu.

Ovaj mesec se naziva i krvavim mesecom ili sanguinim mesecom, aludirajući ili na sezonu lova, ili na crvenkaste nijanse jesenjeg lišća.

U kom je horoskopskom znaku Lovčev mesec?

Znak svakog punog mesec određuje se prema njegovoj poziciji u odnosu na astrološki krug. Kako se položaj menja svake godine, svaki Lovčev Mesec nosi jedinstvenu energiju.

Ove godine Lovčev mesec se pojavljuje u znaku Ovna, vatrenom znaku koji, prema Tomasu, „donosi zamah, entuzijazam i strast u naše živote“.

Kao prvi znak Zodijaka, Ovan donosi hrabrost i pokreće odlučne akcije.

Foto: Piksabej

- Energija Ovna je vatrena, samouverena i pustolovna — fokusira nas na naše najdublje želje - kaže Tomas.

- Pod vladavinom Marsa, Ovan je dominantan, odlučan i vođa — podstiče nas da prigrlimo ono što nas čini jedinstvenima.

Rituali i manifestacije tokom Lovčevog meseca

Kroz istoriju, mnoge kulture su poštovale moć nebeskih ciklusa, naročito punog mesec. Astrolzi ovaj period vide kao vreme pogodno za postavljanje namera i ostvarenje snova.

Pošto je Ovan vatreni znak, Tomas preporučuje da u rituale uključite elemente vatre ili dima — paljenje sveća, mirisnog štapića ili žalfije.

- Možete iskoristiti i fizičku aktivnost za usmeravanje energije — pokret, ples, hodanje - savetuje on.

Foto Shutterstock

- Vatreni znaci su dinamični i strastveni, pa će rad sa tom energijom biti najefikasniji.

On predlaže da se fokusirate na konkretan cilj i da ponavljate akciju koja vas približava ostvarenju, sa svešću da svaki korak ima značenje.

Predlozi za meditaciju, mantre ili zapise u dnevniku

Ja sam hrabra u stvaranju svog života.

Palim i oslobađam svoju unutrašnju vatru.

Ja sam gospodar svoje sudbine.

Ništa i niko me ne može zaustaviti u ostvarivanju mojih želja.

Horoskop po znacima

Ovan (21. mart – 19. april)

Tvoj trenutak da zablistaš je stigao!

- Cilj, projekat ili san na kojem radiš već pola godine sada bi mogao biti na dohvat ruke - kaže Tomas.

- Pokaži svetu da si spreman da uživaš u svojim pobedama.

Bik (20. april – 20. maj)

Uspori i napuni baterije.

- Ova lunacija može doneti osećaj umora ili iscrpljenosti - objašnjava Tomas.

- Slušaj svoje telo i, ako možeš, uzmi vremena za odmor i oporavak.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Vreme je da se povežeš s ljudima!

- Tvoj društveni život sada može procvetati - kaže Tomas.

- Osveži svoju listu ciljeva i vidi ko u tvom okruženju može pomoći da ih ostvariš.

Rak (21. jun – 22. jul)

Slava je pred tobom!

- Veliko dostignuće ili prekretnica na poslu i u karijeri su na vidiku - objašnjava Tomas.

- Promocija, nova ponuda ili priznanje su mogući.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Izađi iz rutine i proširi horizonte.

- Ovaj pun Mesec te motiviše da probaš nešto novo - kaže Tomas.

- Može doneti prekretnicu u vezi sa putovanjima, obrazovanjem, duhovnošću ili medijima.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Fokusiraj se na duboke odnose.

- Osetićeš potrebu da proceniš snagu svojih veza - kaže Tomas.

- Ako niste na istoj talasnoj dužini — vreme je za iskren razgovor.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Udruži snage ili idi svojim putem.

- Ova energija može doneti korak napred u vezi — useljenje, veridbu ili brak - objašnjava Tomas.

- Ali ako niste usklađeni, suočićete se s istinom.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Preciznost i organizacija su ključne.

- Pun mesec između posla i privatnog života biće u fokusu - kaže Tomas.

- Završavaš važan projekat ili razmišljaš o promeni posla.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Pusti da te vodi ljubav.

- Pun Mesec donosi nalet strasti i radosti - kaže Tomas.

- Samci mogu upoznati srodnu dušu, a parovi mogu ponovo zapaliti iskru.

Foto: Shutterstock

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Pronađi unutrašnju snagu.

- Velika promena u vezi s domom ili porodicom je moguća - kaže Tomas.

- Selidba, renoviranje ili važna odluka unutar porodice mogu se dogoditi.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Tvoj um radi punom snagom!

- Ovaj pun Mesec donosi preokret u pisanju, govoru, medijima ili komunikaciji - kaže Tomas.

- Mogući su i novi ugovori ili pregovori.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Usmeri pažnju na finansije.

- Pun Mesec donosi promene u prihodima i troškovima - objašnjava Tomas.

- Na osnovu tvog dosadašnjeg odnosa prema novcu, sada ćeš jasno videti rezultate.

