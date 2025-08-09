UMKA JE HIT U BELORUSIJI: Pas Aleksandra Lukašenka je glavni baja u zemlji (FOTO/VIDEO)
LjUBIMAC beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka pomeranac Umka svog vlasnika često prati na političkim sastancima i na poslovnim putovanjima.
Podaci o tome ko je šefu države dao belog špica Umku i zašto je on izabran da ga prati, nisu obelodanjeni. U početku Umka Lukašenku nije poklonjena, ali se vezala za političara.
Umka se prvi put pojavio na javnom događaju 25. aprila 2020, kada je sa Lukašenkom stigao u Gomeljski region.
- Ja sam veliki ljubitelj životinja jer sam odrastao u njihovoj blizini. U selu je bilo mnogo životinja. One moraju biti zaštićene. Kako se odnosite prema prirodi i životinjama, tako će se i vaš život odvijati - rekao je svojevremeno predsednik Belorusije.
Osim špica, Aleksandar Lukašenko na svojoj farmi ima i tri mačke, labradora, koze, zeca i krave.
Inače, cena pomeranca može da pređe dve hiljade dolara. Kućnom ljubimcu je potrebna posebna briga: da bi se održao prezentabilan izgled, potrebno je pažljivo pratiti njegovu ishranu i higijenu. Primetna je aktivnost i radoznalost ove rase, kao i njena sklonost da manipuliše.
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)