JEDNOSTAVNIH 7 SAVETA ZA DUŽU SVEŽINU: Kako pravilno čuvati hranu kod kuće

PRAVILNO čuvanje hrane može znatno produžiti njenu svežinu, smanjiti bacanje i uštedeti novac.

Foto: Profimedia

Sigurno vam se često desi da hrana brzo propadne, i morate da je bacite. Naučite kako pravilno čuvati hranu kod kuće da duže ostane sveža i ukusna. Donosimo sedam jednostavnih, praktičnih saveta koje možete odmah primeniti u svojoj kuhinji.

1. Pravilno odvajajte povrće i voće

Neke vrste voća i povrća luče gas etilen koji ubrzava zrenje i kvarenje drugih namirnica (npr. jabuke, banane, paradajz).

Čuvajte ih odvojeno, u zasebnim fiokama frižidera ili u posebnim posudama.

2. Koristite papirne ubruse za vlažno povrće

Povrće kao što su zelena salata, spanać i peršun voli vlagu, ali previše vlage ubrzava truljenje.

Stavi papirni ubrus u kesu ili kutiju sa povrćem da upija višak vlage i produži svežinu.

3. Ne prati voće i povrće pre stavljanja u frižider

Vlaga sa pranja ubrzava razvoj bakterija i plesni. Operite ih neposredno pre konzumacije, a ne odmah po dolasku kući.

4. Koristite providne plastične posude sa poklopcem ili vakuumske kese

Održavaju optimalnu vlažnost i štite od kontakta sa vazduhom, koji brzo kvari hranu.

5. Pravilno čuvajte mlečne proizvode i jaja

Mleko, jogurt i sir drži na najhladnijem delu frižidera, a ne u vratima gde je temperatura promenljivija.

Jaja je najbolje držati u originalnoj kartonskoj kutiji, ne u fioci frižidera.

6. Zamrzavaj višak hrane

Sveže meso, voće i povrće možete zamrznuti ako nećete odmah koristiti.

Za dužu svežinu koristite kese za zamrzavanje ili vakum pakovanje.

7. Prati rok trajanja i koristi FIFO metodu

„First In, First Out“ znači da koristite namirnice koje su prve kupljene, pre nego one novije.

Tako se izbegava da hrana stoji dugo i propada.

Pravilno čuvanje hrane nije komplikovano, a može napraviti veliku razliku u kvalitetu, ukusu i štednji novca.

Primenite ove savete i uživajte u svežoj hrani duže vreme.

Probajte! 👌

(Stil)