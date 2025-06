POSLE 30 GODINA OTKRIVENO PRAVILO "SLAGALICE" Oglasili se bivši takmičari i otkrili: "Nudili su mi to"

Kviz "Slagalica" trideset godina je jedan od najpoznatijih u Srbiji, a tokom godina se format nije puno promenio.

Međutim, nedavno je korisnik društvenih mreža primetio jedno pravilo koje je promaklo mnogim fanovima "Slagalice", a to je da su takmičari uvek obučeni u boje svojih pozicija - crveno ili plavo.

Bivši učesnici kviza potvrdili su ovu informaciju na društvenim mrežama. "Da, to je praksa oduvek", "Meni su nudili odeću, ali sam imala svoju", "Pre mnogo godina je to bilo pravilo, ali u poslednje vreme nisam to primetila, nije mi zapalo za oko", pisali su na mrežama.

Podsetimo, Milka Canić bila je supervizoer kviza "Slagalice",a njeno "Dobro veče" je bilo zaštitni znak ove emisije dugi niz godina.

