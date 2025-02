SVETI TRIFUN ILI DAN ZALJUBLJENIH? PITANJE KOJE MUČI SVE: Staro narodno verovanje pruža odgovore, a evo šta ako sutra padne sneg

DOK se jedni spremaju za romantične večere i bukete crvenih ruža, drugi u ruci drže makaze i kreću ka vinogradu. Jer, 14. februar u Srbiji ne donosi samo dilemu da li je bolje slaviti ljubav ili vino – već i proveru starog narodnog verovanja: šta znači ako na Svetog Trifuna padne sneg?

Foto: Profimedia, Vikipedija

Sveti Trifun – zaštitnik vinogradara i najpoznatiji konkurent Svetom Valentinu



Međutim, dok vinogradari slave svog svetitelja, zaljubljeni širom sveta dižu čašu (ili karticu) u čast Svetog Valentina. Zapadnjačka tradicija proslavljanja Dana zaljubljenih polako se uvukla i u naše krajeve, pa se sada 14. februar provodi ili uz sveće i poklone – ili uz rakiju i priču o dobrom rodu vinove loze.

Foto: S.M.Jovanović

Sneg na Svetog Trifuna – berićetna godina ili loš znak?

A sada dolazimo do suštine: šta znači ako na Svetog Trifuna padne sneg? Prema narodnom verovanju, to znači da će godina biti rodna i kišovita – što je sjajna vest za poljoprivrednike, ali malo manje za one koji su se nadali ranom letu. Ako je dan vedar, veruje se da će godina biti sušna, pa možda valja malo odložiti planove za letnju baštu.

Još jedno verovanje kaže: „Zatrpaj Tripo, zaspi Simo!“ – što u prevodu znači da ako Sveti Trifun zatrpa snegom, do Svetog Simeona (26. februara) ćemo i dalje imati hladne dane. A sutradan je Sretenje, kada prema narodnoj tradiciji mečka izlazi iz pećine da proveri hoće li zima još potrajati.

Foto: G. Šljivić

Ljubav ili vino – šta izabrati?

Ako ste u dilemi šta da slavite, možda ne morate da birate. Na kraju krajeva, ništa ne spaja ljude bolje od dobre čaše vina i lepih reči. Ako je vaš partner ljubitelj vina, eto vam sjajne prilike da spojite i jedno i drugo. Ako niste u vezi – nema veze, Sveti Trifun je tu da vam pruži opravdanje da popijete koju čašu u čast berićetne godine.

A ako padne sneg? E, onda ćemo svi zajedno pratiti šta kaže mečka sutradana na Sretenje i nadati se da će prognoza biti naklonjena – bilo ljubavi, bilo vinogradima.

(Ona.rs)