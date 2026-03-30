REZULTATI PROBNE MATURE U ČETVRTAK: Pregledanje testova iz matematike, srpskog i trećeg predmeta počinje danas i traje do 2. aprila

PROBA male mature za 64.000 đaka osmog razreda završena je, a danas počinje analiza i sumiranje rezultata koje će biti završeno do četvrtka, 2. aprila.

Rezulati koje su učenici postigli na testiranju iz matematike, srpskog jezika i trećeg izbornog predmeta moći će u četvrtak da se vide na portalu "Moja srednja škola" unosom jedinstvenog identifikacionog koji je svaki učenik dobio u petak uoči testa iz matematike. Takođe, rezultate će po školama saopštiti i predmetni nastavnici, a đacima koji su testove uradili dobro obično se upisuje petica. Onima koji nisu imali zavidan rezultat, ocena se ne upisuje.

Rezultati će poslužiti i da se vidi i gde postoje rupe u znanju, a ako je suditi po izjavama osmaka, nastavnici matematike moraće mnogo da rade na gradivu iz geometrije i procenata, jer su to deca najlošije uradila.

Iz srpskog jezika i na ovom testu pokazala se stara "boljka", a to je razumevanje teksta koje osmacima najteže pada. Prvi zadatak na svim proverama je tekst iz koga se "izvlači" nekoliko pitanja, a đaci ih tačno mogu uraditi samo ako ga razumeju. Međutim, mnogi se već tu na samom početku sapletu, a ove godine su se požalili da je tekst bio predugačak i da nisu mogli da ga koncentrisano pročitaju do kraja.

Pravila bodovanja ŠTO se tiče bodovanja, đaci mogu da imaju maksimalno 100 poena i to iz škole da ponesu 60, ukoliko imaju zaključene sve petice na kraju šestog, sedmog i osmog razreda. Mala matura nosi 40 bodova, srpski i matematika maksimalno po 14, a treći test 12 bodova. Maturanti treba da imaju na umu i to da za upis u četvorogodišnje srednje škole postoji bodovni prag, a to znači da te obrazovne ustanove mogu upisati đaci koji imaju minimum 50 bodova. Svi koji imaju manje od toga mogu samo da upišu trogodišnju srednju školu.

Takođe, teška su im bila i pitanja koja se odnose na književna dela, a problem je što ih nisu pročitali, jer đacima koji jesu ta pitanja ne predstavljaju problem. Tako ih je ove godine namučilo čuveno delo Branka Ćopića "Orlovi rano lete", ali oni koji su ga pročitali tačno su uradili zadatke. Muke su imali i sa Markom Kraljevićem, a i prethodnih godina mali maturanti su se žalili na zadatke iz narodne poezije.

Kada je reč o gramatici, najčešće su imali problem sa padežima i sintaksom.

Međutim, za neke sve to nije bilo teško, pa nam tako učenik I.J. učenik OŠ "Vasa Pelagić" kaže da je test iz srpskog dobro uradio, da mu je težak bio samo poslednji zadatak gde se tražilo razumevanje teksta. On ističe da je u pitanjima iz gramatike teško bilo značenje padeža, ali on je i ti uspeo da prepozna. Ovaj učenik razmišlja da upiše Treću gimnaziju ili Prvu ekonomsku školu, a to mu je na dohvat ruke, jer iz škole "nosi" maksimalan broj bodova - 60.

Inače, Osmaci su u subotu radili i test iz trećeg predmeta u zavisnosti koji su odabrali - istorija, geografija, biologija, hemija i fizika. Najviše njih, oko 42 odsto, opredelilo se za geografiju, a rekli su nam da test nije bio težak, premda je bilo pitanja koja su im pravila probleme. Takav je bio poslednji zadatak, u kome se tražilo da se odredi koje je područje u Južnoj Americi najgušće naseljeno. Teška su bila i pitanja koja su se odnosila na reke u Centralnoj Americi, Sunčev sistem, banje u Srbiji.

Na testu iz fizike namučila ih je kinetička i potencijalna energija. Iz istorije, teško im je pao zadatak koji se odnosio na "veliku četvorku" jugoslovenskog fudbala. One koji su rešavali test iz biologije namučilo je računanje hromozoma u slučaju Daunovog sindroma...

Inače, svi testovi na probi i na "pravoj" maloj maturi imaju zadatake sa tri nivoa znanja - osnovnog, srednjeg i visokog. Mnogi đaci kažu nam da najteže zadatke i ne pokušavaju da urade kako ne bi gubili vreme, već se koncentrišu na one lakše, da bi na njima prigrabili bodove.