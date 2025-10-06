KONKURS ZA UČENIČKE STIPENDIJE I KREDITE: Prijave do 10. oktobra
Rok za prijavu na konkurs za učeničke stipendije i kredite produžen je do 10. oktobra, zbog, kako je saopštilo Ministarstvo prosvete, velikog interesovanja učenika.
Učeničke stipendije se daju nepovratno, dok se učenički krediti vraćaju u slučaju da učenik ne ispuni uslove propisane konkursom.
Za dodelu učeničkih stipendija se mogu prijaviti učenici prvog razreda srednje škole koji su u svim razredima od petog do osmog razreda osnovne škole postigli odličan opšti uspeh, odnosno učenici od drugog do četvrtog razreda srednje škole koji su u svim prethodno završenim razredima srednje škole postigli odličan opšti uspeh.
Na ovaj konkurs se mogu prijaviti i učenici srednjih škola od prvog do trećeg razreda srednje škole, koji se školuju za obrazovne profile u trogodišnjem trajanju koji su prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) utvrđeni kao deficitarna zanimanja.
Prijava se vrši elektronski, putem Portala za prijavljivanje na konkurs za učeničke i studentske kredite i stipendije.
Za dodatna pojašnjenja i podršku za prijavu na Portal za kredite i stipendije može se obratiti imjelom na podrska-kreditistipendije@prosveta.gov.rs
