NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

05. 12. 2025. u 08:49

PONOVO su naši tipsteri bili na visini zadatka!

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

Petak

19.30 Fleri - Šateru 1 (1,73)

19.30 Dižon - Valensijen 1 (1,80)
20.00 RKC - Venlo1 (1,78)

Ukupna kvota: 5,54

