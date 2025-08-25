MINISTAR PROSVETE O POČETKU ŠKOLSKE GODINE: Nema razloga za ritualni štrajk, školska godina treba da počne svečano
MINISTAR prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas kako očekuje da će nova školska godina u septembru početi "normalno, svečano", ocenivši da nema razloga ni za "ritualni štrajk" svakog prvog jer se radi ozbiljno na poboljšanju materijalnog položaja prosvetara.
- Ako je do Ministarstva prosvete, školska godina treba da počne svečano, normalno jer je naša ideja da se obrazovni proces potpuno vrati u školu bez primesa politike - rekao je Stanković.
Prema njegovim rečima, prošla školska godina "u najmanju ruka bila teška" i sada bi "želeo da se taj scenario izbegne".
Stanković je rekao i da zastupa stav da nema zarade bez rada, dodajući da je svaki nastavnik, profesor i saradnik na bilo kom nivou obrazovanja potpisao ugovor sa institucijom u kojoj radi.
- Ovo je tržišna ekonomija, ko ne želi da radi može uvek da da otkaz i da traži bolje radno mesto - ocenio je on i dodao da Ministarstvo može samo da apeluje u medijima, jer sem inspekcija nema drugih mehanizama da se obrazovni proces ne politizuje.
- Nastavni proces mora da teče nezavisno od toga kakav ko politički stav ima - rekao je Stanković.
