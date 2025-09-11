Kultura

"DRAGIŠA KAŠIKOVIĆ"ZA PETORO DOBITNIKA: Poznata imena laureata nagrade Matice iseljenika i Srba u regionu

Vukica STRUGAR

11. 09. 2025. u 12:47

DOBITNICI nagrade "Dragiša Kašiković", koju dodeljuje Matica iseljenika i Srba u regionu, za 2025. godinu su: Predrag Savić iz Beograda (za publicistiku), Diana Đurić iz Budimpešte ( novinarstvo i uređivanje medija), Ninus Nestorović iz Novog Sada (aforizmi), Vladimir Đorđević iz Kragujevca (dramsko stvaralaštvo) i Svetislav Nedučić iz mađarskog grada Mako - za prevodilaštvo.

foto Z.Jovanović

Nagrada "Dragiša Kašiković" dodeljuje se od 1994. godine za vrhunske umetničke i profesionalne domete i širenje slobode stvaralaštva, u oblastima kojima se bavio istaknuti novinar i književnik Dragiša Kašiković (1932-1977).

O dobitnicima nagrade je odlučivao žiri u sastavu: književnik Aleksandar Čotrić (predsednik), književnik Savo Martinović i književnik i predsednik Matice iseljenika i Srba u regionu Miodrag Jakšić (članovi).

Književnik i advokat Predrag Savić(ineče, nekadašnji novinar "Večernjih novosti") tokom ove godine objavio je dva izdanja svoje nove kapitalne knjige "Ne(o)pravedno zaboravljeni: Dosije o generalu Majsteru i njegovim Srbima izbrisanim iz istorije". Knjiga je izazvala veliku pažnju javnosti i u Srbiji i u Sloveniji, kao i u celom našem regionu. Uređujući informativni portal i video platformu "Varoš TV" u Budimpešti, Diana Đurić je oformila profesionalan medij, informativni servis, neophodan u praćenju aktivnosti srpske zajednice u Mađarskoj i svih važnih događaja u ovoj državi. Naredni dobitnik, Ninus Nestorović je jedan od najznačajnijih srpskih, regionalnih i evropskih satiričara i aforističara, a dramski pisac, glumac i producent Vladimir Đorđević je i svojim najnovijim dramama "Noć Lazareva", "Kleopatrin vez", "Bedemi ćirilice", "Krvavi Božić", "Biće bolje da se ne viđamo", doprineo novom talasu vrednih dramskih tekstova sa nacionalnim temama u fokusu. Poslednji ovogodišnji laureat, Svetislav Nedučić je u svet prevodilaštva stupio još kao učenik srednje škole, kada je krajem pedesetih godina prošlog veka preveo na mađarski jezik priče velikog srpskog pripovedača Laze Lazarevića. U godinama koje su sledile pojavili su se njegovi prevodi Ive Andrića, Bojana Ljubenovića, Branislava Nušića, Radoja Domanovića, Branka Ćopića, Jelene Lengold, Ljubinke Perinac Stankov, Aleksandra Čotrića, Dragutina Minića Karla...

Priznanje nosi ime po Dragiši Kašikoviću (1932 -1977), jednom od najznačajnijih stvaralaca u dijaspori: satiričaru, piscu, publicisti, slikaru, prevodiocu, novinaru i uredniku. Nagrade će laureatima biti uručene na svečanosti u Kući Đure Jakšića u Beogradu, u petak 19. septembra.

