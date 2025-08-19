Kultura

POČEO DUNAV FILM FEST NA SMEDEREVSKOJ TVRĐAVI: Festival otvorio film „ Sedef magla“ Milorada Milinkovića

Jelena Ilić

19. 08. 2025. u 21:35

U MALOM gradu Smederevske tvrđave svečano je otvoren 8. Dunav film fest projekcijom filma „Sedef magla“ nedavno preminulog reditelja Milorada Milinkovića.

ПОЧЕО ДУНАВ ФИЛМ ФЕСТ НА СМЕДЕРЕВСКОЈ ТВРЂАВИ: Фестивал отворио филм „ Седеф магла“ Милорада Милинковића

Foto: N. Živanović

Publiku je u jedinstvenom ambijentu Malog grada pozdravio idejni tvorac i umetnički direktor festivala, Igor Stanković.

-Smederevo je prestonica filma. Večeras prikazujemo zvanično poslednje delo izuzetnog čoveka i autora, Milorada Milinkovića koji nas je, nažalost, prerano napustio. Milorade,  ovo veče je posvećeno tebi, kazao je Stanković.

Festival je otvorio pisac romana po kojem je snimljen film „Sedef magla“ , Dragoljub Stojković sa delom glumačke ekipe- Milošem Timotijevićem, Marijom Aranđelović i Milicom Janković.

U takmičarskoj selekciji u Malom gradu do 24. avgusta biće prikazano osam filmova iz zemalja podunavskog sliva, koji se nadmeću za nagradu „Dunavska lađa“, kao i nagrade za najbolju režiju i glumu.

Foto: Фото: Н. Живановић

POGLEDAJ GALERIJU

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TAMARA RAĐENOVIĆ I MAESTRO KOICHIRO KANNO – GALA SPEKTAKL SA PREKO 150 IZVOĐAČA U SAVA CENTRU
Kultura

0 0

TAMARA RAĐENOVIĆ I MAESTRO KOICHIRO KANNO – GALA SPEKTAKL SA PREKO 150 IZVOĐAČA U SAVA CENTRU

PLAVA dvorana Sava centra će 29. decembra zasijati punim sjajem, pretvarajući se u epicentar vrhunske klasične muzike i scenskog glamura. Tada će svetski priznata sopranistkinja Tamara Rađenović, uz podršku simfonijskog orkestra, hora koji čine više od 150 vrhunskih umetnika, prirediti raskošni gala koncert koji će, bez sumnje, predstavljati kulminaciju kulturno-umetničke sezone u regionu.

19. 08. 2025. u 14:12

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa

ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa