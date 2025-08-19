POČEO DUNAV FILM FEST NA SMEDEREVSKOJ TVRĐAVI: Festival otvorio film „ Sedef magla“ Milorada Milinkovića
U MALOM gradu Smederevske tvrđave svečano je otvoren 8. Dunav film fest projekcijom filma „Sedef magla“ nedavno preminulog reditelja Milorada Milinkovića.
Publiku je u jedinstvenom ambijentu Malog grada pozdravio idejni tvorac i umetnički direktor festivala, Igor Stanković.
-Smederevo je prestonica filma. Večeras prikazujemo zvanično poslednje delo izuzetnog čoveka i autora, Milorada Milinkovića koji nas je, nažalost, prerano napustio. Milorade, ovo veče je posvećeno tebi, kazao je Stanković.
Festival je otvorio pisac romana po kojem je snimljen film „Sedef magla“ , Dragoljub Stojković sa delom glumačke ekipe- Milošem Timotijevićem, Marijom Aranđelović i Milicom Janković.
U takmičarskoj selekciji u Malom gradu do 24. avgusta biće prikazano osam filmova iz zemalja podunavskog sliva, koji se nadmeću za nagradu „Dunavska lađa“, kao i nagrade za najbolju režiju i glumu.
